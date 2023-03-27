Putin'in nükleer kararı sonrası Ukrayna BM'yi acil toplantıya çağırdı

Ukrayna: Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı









NATO da Putin'in açıklamalarını "tehlikeli ve sorumsuz" olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri, nükleer tehdidin endişe edilecek düzeyde olmadığını söylemesin rağmen Reuters'e yazılı açıklamada bulunan bir NATO sözcüsü, "Rusya'nın NATO'nun nükleer paylaşımına yaptığı atıf tamamen yanıltıcıdır. NATO müttefikleri uluslararası sorumluluklara tamamen saygılıdır," ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah yerleştirme niyeti, "Putin rejiminin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı ve uluslararası güvenlik sistemini baltalayan provokatif bir adımı" olarak nitelendirildi.Böyle bir niyetin uluslararası toplumu endişelendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Çünkü Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşını sürdürürken bunları ilan ediyor." ifadesine yer verildi.Belarus halkına Putin'in nükleer silah konuşlandırma planının gerçekleştirilmesini engelleme çağrısı yapılan açıklamada, G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinden, topraklarında nükleer silah yerleştirilmesini kabul etmesi durumunda bunun yaratacağı sonuçlar konusunda Belarus yönetimini uyarmaları istendi.Ukrayna'nın "Kremlin'in nükleer şantajına karşı", BMGK daimi üyeleri dahil olmak üzere İngiltere, Çin, ABD ve Fransa'dan etkin eylem beklediği aktarılan açıklamada, "Bu amaçla derhal BMGK'nin olağanüstü toplantısının yapılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.Rusya Devlet Başkanı Putin, dün, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov da “Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı.” dedi.Danilov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Putin’in bu açıklamasını Belarus’un “istikrarsızlaştırılmasına yönelik bir adım” olarak nitelendirdi.Danilov, “(Putin'in Belarus'ta taktik nükleer silah açıklaması) Rusya ve Putin'in Belarus toplumundaki olumsuz algısını ve kamuoyunda benimsenmemesini en üst seviyeye çıkarır. Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı.” ifadesini kullandı.Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.Rusya'nın düzenli olarak silah kontrolleri ile ilgili anlaşmaları ihlal ettiğini vurgulayan sözcü son olarak da Yeni START anlaşmasını askıya almasını hatırlattı.