"Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son 'seferberlik' açıklamasını değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman kanalına röportaj verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman kanalına röportaj verdi.

Volodimir Zelenski, Rusya'yı daha fazla toprak almaya teşebbüs etmeye davet edeceklerini söyleyerek Putin'in tehditlerinden korkulmaması gerektiği konusunda uyardı.Alman Bild TV'ye verdiği röportajda Zelenski, Putin'in askeri seferberlik ilanı sonrasında nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya "Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum" yanıtı verdi.Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı'yı tehdit etmesine değinen Zelenski, Batı'yı Putin'e şantaj yapmaması için uyardı.Zelenski, Putin'in seferberlik ilanına ilişkin "Ukrayna'yı kan içinde bırakmak istiyor ve bu kana kendi askerlerini de dahil etmek istiyor. Eminim ki bölgemizi özgürleştireceğiz" dedi.