Putin'in o sözlerden dolayı özür dilediği açıklandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya lideri Putin'in, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'Hitlerin Yahudi asıllı olduğu' şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediğini duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya lideri Putin'in, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'Hitlerin Yahudi asıllı olduğu' şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediğini duyurdu.









Açıklamada Bennett'in, Rus kuvvetlerinin kuşatması altında olan Mariupol kentinden tahliyeler için teklif sunduğu, Putin'in 'Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç insani koridoruyla sivillerin ve yaralı sivillerin tahliyesine izin taahhüdü verdiğini' söylediği belirtildi.





Öte yandan görüşmede, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Hitler Yahudi asıllıydı" ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerin kendisiydi" ifadeleri nedeniyle Putin'in Bennett'ten özür dilediği kaydedildi.

















İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.