Putin'in sağ kolundan Türkiye çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu" diye nitelenen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya hiçbir zaman Türkiye'nin stratejk ortağımız olduğunu söylemedi. Türkiye partnerimizdir." dedi.





Lavrov bu sabah katıldığı bir radyo programında Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin niteliğine dair bir soruyu cevapladı.





Komsomolskaya Pravda Radyosu'nun organize ettiği programda Lavrov'a, radyonun yayın yönetmeni Vladimir Sungorikin, Russia Today TV'nin yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve "Govorit Moskova" Radyosu yöneticisi Roman Babayan sorular yöneltti.





Lavrov'a, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden savaşı hakkında, "Türkiye'ye son dönemde birçok yerde rastlıyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin aynı zamanda stratejik müttefikimiz (soyuznik) olduğunu beyan ediyoruz. Bu nasıl olur? Biz onlarla (Türkiye) neyiz?" sorusu yöneltildi.





RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE BİZİM ORTAĞIMIZ





Lavrov soruya şöyle cevap verdi: "Türkiye bizim ortağımızdır. Rusya hiçbir zaman Türkiye'nin stratejk ortağımız olduğunu söylemedi. Türkiye partnerimizdir. Suriye'de birlikte çalışıyoruz, Suriye krizini çözmeye gayret ediyoruz. Türkiye bölgedeki çıkarlarını geliştirmeye çalışıyor. Bu bölgede kendi sınırlarının dışında çıkarları olan ülkeler var."





Libya'da da Türkiye ile etkileşim içinde olduklarını hatırlatan Lavrov, Libya'da da uzlaşma aramak gerektiğinin altını çizdi.