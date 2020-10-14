Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in sağ kolundan Türkiye çıkışı /14 Ekim 2020 14:30

Putin'in sağ kolundan Türkiye çıkışı

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu" diye nitelenen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye hakkında çarpıcı bir ifade kullandı.

SHABER3.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu" diye nitelenen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya hiçbir zaman Türkiye'nin stratejk ortağımız olduğunu söylemedi. Türkiye partnerimizdir." dedi.

Lavrov bu sabah katıldığı bir radyo programında Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin niteliğine dair bir soruyu cevapladı.

Komsomolskaya Pravda Radyosu'nun organize ettiği programda Lavrov'a, radyonun yayın yönetmeni Vladimir Sungorikin, Russia Today TV'nin yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve "Govorit Moskova" Radyosu yöneticisi Roman Babayan sorular yöneltti. 

Lavrov'a, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden savaşı hakkında, "Türkiye'ye son dönemde birçok yerde rastlıyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin aynı zamanda stratejik müttefikimiz (soyuznik) olduğunu beyan ediyoruz. Bu nasıl olur? Biz onlarla (Türkiye) neyiz?" sorusu yöneltildi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE BİZİM ORTAĞIMIZ

Lavrov soruya şöyle cevap verdi: "Türkiye bizim ortağımızdır. Rusya hiçbir zaman Türkiye'nin stratejk ortağımız olduğunu söylemedi. Türkiye partnerimizdir. Suriye'de birlikte çalışıyoruz, Suriye krizini çözmeye gayret ediyoruz. Türkiye bölgedeki çıkarlarını geliştirmeye çalışıyor. Bu bölgede kendi sınırlarının dışında çıkarları olan ülkeler var."

Libya'da da Türkiye ile etkileşim içinde olduklarını hatırlatan Lavrov, Libya'da da uzlaşma aramak gerektiğinin altını çizdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin'in sağ kolundan Türkiye çıkışı Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:25:03