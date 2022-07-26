Putin'in sağlığı hakkında yeni iddia: 'İran dönüşü acil sağlık desteğine ihtiyaç duydu'

24 Şubat’tan beri Ukrayna ile savaşta olan Rusya’nın devlet başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.







Geçen hafta İran’ın başkenti Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’ın ruhani lideri Hamaney ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Putin’in bir dublör kullandığı iddiası ortaya atılmıştı.





Kremlin yönetimi bu iddiaları yalanlarken, İngiliz medyasından gelen haberlere göre Putin, İran ziyaretinden sonra rahatsızlandı. 69 yaşındaki Putin’in Tahran dönüşü rahatsızlandığı ve gece saatlerinde ağır bir mide bulantısı yaşadığı öne sürüldü.





İddiayı ise Rusya’da popüler olan bir Telegram hesabı ortaya attı. İddiaya göre doktorlar rahatsızlık belirtisi gösteren Putin’in yanında 3 saate yakın kalarak tedavi etti. Telegram’da yer alan iddiada, “Putin, 22 Temmuz Cuma gecesini 23 Temmuz Cumartesi’ye bağlayan gece acil sağlık desteğine ihtiyaç duydu. Yatağının yanına doktorlar aceleyle gitti” denildi.





Putin’in konutunda bulunan sağlık görevlilerinin gece 01.00 sularında çağrıldığı belirtilirken, “Sağlık görevlilerinin gelmesinden 20 dakika sonra başka doktorlar da çağrıldı” iddiası ortaya atıldı. Müdahale sonrasında Putin’in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.





Sosyal medyadaki iddiaları haberleştiren İngiliz medya kuruluşu Independent, bu iddiaların doğrulanmadığını dile getirdi. Eski bir Rus istihbarat kaynağının yönettiği iddia edilen Telegram hesabında Putin’in gelecek haftalarda dublör kullanacağı ve hatta bazı etkinliklerde “deep-fake” teknolojisine başvurulacağı da öne sürüldü. Video ve görsellerde kişilerin yüzlerinin ve hareketlerinin manipüle edilmesi teknolojisi olarak bilinen deep-fake teknolojisi büyük tartışmalara sebep olmuştu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’daki görüşmede yaklaşık 2 dakika beklettiği Putin’in havalimanında paylaşılan video görüntülerinde dublör kullandığı öne sürülmüştü. Geçen hafta ABD, Putin’in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapmış, Kremlin ise Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.