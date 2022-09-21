Putin'in seferberlik çağrısı Rusya'dan kaçış başlattı: Adres Türkiye

Ukrayna savaşı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu sabah ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi Ruslar arasında paniğe yol açtı.







Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini belirterek “Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” demişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin çağrılacağını söylemişti.





Kremlin'in açıklamasına göre, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.





İSTANBUL BİLET FİYATLARI FIRLADI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rus basını açıklamanın ardından ülkeden kaçanların sayısının yeniden arttığını yazdı. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı nedeniyle de binlerce kişinin Rusya'dan kaçtığına dikkat çeken Moscow Times gazetesi, askere çağrılmaktan korkan birçok kişinin panikle yurt dışına bilet aramaya başladığını aktardı.







Haberde Putin'in konuşması sonrası özellikle İstanbul'a gitmek isteyenlerin sayısının hızla arttığı, İstanbul ve diğer yakın yerlerin bilet fiyatlarının bir anda fırladığı ve birçok yere biletlerin tükendiği belirtildi.





Savunma Bakanı Şoygu yalnızca profesyonel askeri tecrübeye sahip kişilerin göreve çağırılacağını, öğrencilerin ve yalnızca zorunlu askerliğini tamamlayan gençlerin muaf olduğunu belirtse de Google Trends verileri, Rusya’nın en popüler uçak bileti sitesi Aviasales için aramaların keskin şekilde arttığını gösterdi. Aviasales verilerine göre Moskova’dan İstanbul’a ve Erivan’a aktarmasız uçuşlarda biletler tükendi.





Moskova-Tiflis gibi aktarmalı rotalarda da yer kalmadığını gösteren Aviasales verilerine göre başkentten Dubai’ye en ucuz biletin fiyatı da 5 bin dolara tırmandı.





GENÇ RUSLAR ENDİŞELİ

Halihazırda İstanbul'da bulunan Ruslar da Putin'in konuşması öncesinde Moscow Times'a yaptıkları açıklamada seferberlik ilanı ihtimalinin Ruslar arasında büyük endişeye yol açtığını söylemişti. Genç Rus erkekler, yedek askerlik için sınır olan 27. yaşlarını doldurana kadar Rusya'ya dönmeyeceklerini ancak kısmi seferberlik halinde yaş sınırının ortadan kalkacağını ifade etmişti.





Moscow Times'ın haberine göre İstanbul'daki ve diğer yerlerdeki Ruslar şimdi askerlik çağrısına yanıt vermezlerse Rusya'da ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Kısmi seferberlik kararıyla İstanbul'a yerleşen Rusların sayısının daha da artacağını belirten İvan isimli bir genç ise, “Geri dönmeyeceğim” dedi.