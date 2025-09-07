Putin'in stratejik motor fabrikası ziyaretinde 'güvenlik' gerekçesiyle gazetecilere kısıtlama

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin, ülkenin önemli motor üretim fabrikalarından birisini ziyaret ederek, sektördeki gelişmelerini yerinde inceledi. Putin’in fabrika ziyaretine gece gitmesi ise dikkat çekti.





Putin, Doğu Ekonomik Forumu’ndan sonra Çin ve Rusya’nın çeşitli şehirlerini kapsayan yoğun bir turun ardından Samara’ya geçti.





Bu ziyaret, Putin’in son dönemdeki en kapsamlı iç turun son durağı oldu.





Kommersant gazetesinin özel muhabiri Andrey Kolesnikov, Putin’in ziyaretini ve motor üretim tesisindeki gelişmeleri detaylı bir şekilde aktardı.





Gece Yarısı Motor Fabrikasında





Putin, dün gece saatlerinde Vladivostok’tan Samara’ya ulaştı. Bu ziyaret, Çin ve Rusya’daki bir haftalık yoğun programın son durağı olarak planlanmıştı. Putin’in bu ziyareti, özellikle motor üretimi alanındaki gelişmeleri yakından görmek istemesinden kaynaklanıyordu.





Birleşik Motor Şirketi (ODK) tesisinde, Putin’i Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov ve Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov karşıladı. Tesisin bir bölümünde, savaş uçakları, sivil uçaklar, helikopterler, enerji sektörü için motorlar, yeni tip uçaklar, uzay motorları ve kara gaz türbinleri gibi çeşitli motorlar sergilendi.

Putin, bu ürünleri inceledi ve sektördeki son gelişmeleri yerinde görme fırsatı buldu.





Gizlilik ve Güvenlik Önlemleri





Putin’in ziyareti sırasında, gizlilik ve güvenlik önlemleri de dikkat çekiciydi. Tesis yetkilileri, özellikle askerî amaçlı motorların sergilendiği kapalı alanlarda, gazetecilerin sadece görüntü almalarına, ancak ses kaydı yapmamalarına izin verdi.





Tesis müdürü, askerî sırların açığa çıkmasından endişe ettiği için bu önlemi aldığını belirtti. Putin’in sorularına verilecek yanıtların, istemsiz bir şekilde sırların ifşa edilmesine yol açabileceği endişesiyle, müdürün bu tedbiri aldığı öğrenildi.





Putin’in ziyareti sırasında, *Rusya’nın motor teknolojisi*ndeki küresel konumu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Aleksey Dyumin, Putin’e, Rusya’nın hala dünya çapında ilk beş motor üreticisi arasında yer aldığını hatırlattı. Dyumin, Çin’in bile bazı Rus motor teknolojilerini kopyalayamadığını belirtti.





Rusya’nın, pazar koşullarında Çin ile bazı teknolojileri paylaştığını, ancak Çin’in bu teknolojileri tam olarak kopyalayamadığına dikkat çekti. Roscosmos Başkanı Dmitriy Bakanov ise, ABD’nin uzun süre Rus motorlarını uzay araçlarında kullandığını, ancak sonrasında kendi motorlarını (örneğin, Raptor-3) geliştirdiklerini söyledi. Rus motorları RD-180’in hala rekabetçi olduğunu vurguladı.





Motor üretimi, Rusya’nın teknolojik gelişimi ve egemenliği açısından kritik bir öneme sahip





Putin, toplantı sırasında memnun bir ifadeyle motor üretim sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Motor üretimi, Rusya’nın teknolojik gelişimi ve egemenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.





Putin, bu sektörün sivil ve askerî alanlarda stratejik bir rol oynadığını ve yolcu uçakları, nakliye uçakları, savaş uçakları, uzay keşifleri ve enerji sektörü için motor üretiminin, Rusya’nın teknolojik bağımsızlığı açısından hayati olduğunu belirtti.