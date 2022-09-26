Samanyolu Haber /Gündem / Putin'in 'yemek şefi' Prigojin'den itiraf: Tek tek anlattı /26 Eylül 2022 16:14

Putin'in 'yemek şefi' Prigojin'den itiraf: Tek tek anlattı

Kremlin’e yakın Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, 2014 yılında Ukrayna'da savaşmak için Rusya'nın "Blackwater"ı olarak bilinen "Wagner özel güvenlik şirketini kurduğunu ve şirket içindeki paralı askerlerin Latin Amerika ve Afrika'daki ülkelere konuşlandırıldığını" itiraf etti.

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Yevgeniy Prigojin, şirketi Concord'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2014 yılında Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk (Donbas) bölgelerine "nitelikli savaşçılar" göndermek için Wagner'i kurduğunu söyledi.

Prigojin, "O andan itibaren, 1 Mayıs 2014'te Wagner Tabur Taktik Grubu adını alan bir grup vatansever doğdu" dedi.

Prigojin ayrıca, Wagner'in faaliyet alanlarına işaret ederek, "Şimdi size bir itirafta bulunayım; Bu kahraman insanlar Suriye halkını, diğer Arap halklarını, Afrikalıları ve Latin Amerikalıları savunarak, milletimizin temel güvenlik direklerinden biri haline geldi" dedi.

YEVGENİY PRİGOJİN
Yevgeniy Prigojin, Concord Şirketi'nin Kremlin ile yemek sözleşmeleri nedeniyle "Putin'in şefi" olarak adlandırılmıştı.

Bazı Batılı ülkeler, Yevgeny Prigozhin'i, Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gündeme gelen Wagner'in finansörü olmakla suçluyor.

WAGNER 'ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ'
Wagner'in, yıllardır Rusya'nın farklı coğrafyalarda "gizli operasyonlarını yürüttüğü" ileri sürülüyor.

Kremlin ise uzun zamandır ortaya atılan "Rusya'nın, paramiliter gruplarla birlikte ilişki kurduğu" iddialarını birçok kez yalanladı.

Paralı askerlerin,  Rus ordusuna ait kamuflaj kıyafetlerini giydiği, ancak Rus bayrağı ya da ordudan olduklarını gösteren bir sembol taşımadıkları belirtiliyor.

Wagner bünyesinde çalışan paralı asker sayısının yaklaşık 5 bin olduğu tahmin ediliyor.

Paralı askerlerin, Rusya'da Krasnodar'a bağlı Molkino kasabasında her ağır ve zorlu bir eğitime tabi tutuldukları belirtilmektedir. 

"Rusya'nın gizli ordusu" olarak bilinen şirketin başında orduda Yarbay olarak görev yapmış Dmitri Utki'nin olduğu biliniyor.

Wagner'in, Kremlin ile olan bağının ortaya çıkması, 2016'da Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Utkin'e takdim edilen bir madalya ile gündeme geldi.

Utkin, ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.

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