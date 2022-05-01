Samanyolu Haber /Dünya / Putin'le ilgili flaş iddia: Kanser tedavisi için bıçak altına yatacak /01 Mayıs 2022 14:32

Putin'le ilgili flaş iddia: Kanser tedavisi için bıçak altına yatacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Putin'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ülkede yabancı istihbarat üyeleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı Telegram kanalında, Putin'in kanser tedavisi için bıçak altına yatacağı öne sürüldü.

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Sağlık durumu zaman zaman medyada da tartışma konusu olan Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili yeni bir iddia ile gündemde. Rusya'da yabancı istihbarat üyeleri hakkında detayların paylaşıldığı General SVR Telegram kanalında, 69 yaşındaki Putin'in kısa bir süre sonra kanser tedavisi için bıçak altına yatacağı ve bir süre ortadan kaybolacağı iddiası ortaya atıldı.

AYLAR ÖNCE DE SÖYLENTİLER ÇIKMIŞTI
Aynı kanalda 18 ay önce Putin'in kanser ve Parkinson ile mücadele ettiği iddiası ortaya atılmış ve bu iddia kaynağının Kremlin olduğu söylenmişti.

İŞGALİN KONTROLÜNÜ PATRUŞEV'E BIRAKACAK
İddialara göre bıçak altına yatacak olan Putin, Ukrayna işgali kontrolünü tamamen Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Eski KGB yetkilisi Nikolay Platonoviç Patruşev'e verecek. Ukrayna işgalinin strateji mimarı olarak görülen Patruşev, Putin'i Kiev Neo-Naziler ile işbirliği yaptığına ikna eden kişilerin başında geliyor.

Ayrıca Putin'in, nisan ayının ikinci yarısında ameliyat olması gerekirken ameliyatı geciktirdiği de öne sürüldü.

AYİN SIRASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU
Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki ayin sırasında, şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin'in yanında durmakta zorlanan Putin'in sürekli dudaklarını ısırması ve yalaması da gündem olmuştu. İngiliz basını, Putin'in 'gergin' göründüğünü ve dikkatinin dağınık olduğunu öne sürerken, görüntüleri de manşete taşımıştı. Bu görüntülerin ardından Parkinson hastalığı iddiaları yeniden gündeme gelmişti.
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