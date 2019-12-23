Samanyolu Haber /Ekonomi / QNB Finansbank'ın bazı şubelerini kapatacağı iddia edildi /23 Aralık 2019 22:07

QNB Finansbank'ın bazı şubelerini kapatacağı iddia edildi

Kârlı bir dönem geçirdiği ifade edilen QNB Finansbank'ın bazı şubelerini kapatacağı iddia edildi.

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Son bir yılda bürüt ve net olarak kârlılığını arttıran tek banka olan QNB Finansbank, yıl sonu yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde şube kapatıyor.

ParaMedya'nın haberine göre, bankanın kapatacağı şube sayısının 27 tane olduğu dile getirilirken, şube kapatma operasyonunun 2020'nin ilk aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Bankanın şu ana kadar kapanan şubelerden personel çıkartmadığı belirtilirken, kapatılan şubelerin personellerin çeşitli şubelere dağıtıldığı, şube müdürlerinin ise bölgelere çekildiği ifade edildi.

Katarlı QNB, 2015 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'taki yüzde 99,81 payının tamamını 2,75 milyar Euro'ya satın almıştı.

Müşterilere SMS gitti

Bankanın şube kapatma operasyonundan müşteriler SMS ile haberdar oldular. Çok sayıda müşteri hesapları adreslerine en yakın şubeye devredildi.

2018'in 3. çeyreğini 1,7 milyar TL net kâr ile kapatan banka, 2019'da net kârlılığını yüzde 12 artırarak net kârını 1,9 milyar TL'ye yükseltti. QNB Finansbank, şu ana kadar bilançolarını açıklayan bankalar arasında brüt ve net kârını aynı dönemde artırabilen tek banka oldu.
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