Samanyolu Haber /Dünya / Quebec'te Cadılar Bayramı saldırısı /01 Kasım 2020 16:17

Quebec'te Cadılar Bayramı saldırısı

Kanada'nın Quebec kentinde, Cadılar Bayramı etkinlikleri sırasında Ortaçağ kostümü giymiş bir kişi sokaktan geçenlere bıçakla saldırdı. İki kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı saldırının ardından bir şüpheli gözaltında.

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Kanada'nın Quebec kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü, beş kişi yaralandı. Quebec polisi, kentin tarihi bölgesinde bulunan eyalet parlamentosunun yakınlarında düzenlenen saldırının ardından bir kişi gözaltına alındı.

Polis, Cadılar Bayramı sırasında düzenlenen saldırıda, 'Ortaçağ kostümü' giymiş bir erkeğin saat 01.00 sularında sokaktaki kişilere bıçakla saldırdığını açıkladı. Gözaltındaki kişinin 20'li yaşların ortalarında olduğu, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu kişinin saldırganın kendisi olup olmadığı ise açıklanmadı.

Quebec halkına evden çıkmamaları için uyarı yapıldı. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.
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