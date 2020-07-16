Rabia Naz davasında takipsizlik kararı çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.







Savcının verdiği kararda şu ifadeler yer alıyor:





"Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz VATAN'ın ölümünün yüksekten düşmes sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK'nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına."





Kızının ölümünün aydınlatılmasına başta AKP Milletvekili Nurettin Canikli olmak üzere bürokraside birçok ismin engel olduğunu öne süren baba Şaban Vatan, bugün verilen 'Kovuşturma yapılmasına yer yoktur' kararının ardından yıkıldı.





Baba Vatan, Savcı Emine Öveyik'e yönelik, "Kararnameyle birlikte gitmeden takipsizlik kararı çıkardı" iddiasında bulundu. İtiraz haklarını değerlendireceklerini belirten Şaban Vatan, "Her şey yeni başlıyor" diyerek şu açıklamayı yaptı:





"Davanın savcısı çıkan kararnameyle gitmeden dosyayı kapatmak istedi. Kendini suçlu hisseden savcı, dosyadan kurtulmak için takipsizlik kararı çıkardı. Bu nasıl bir vicdansızlık? Bize bunu açıklasınlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Ben savcılarıma güveniyorum' demişti. Sayın Gül'e soruyorum: Vicdanı rahat ediyor mu?"





Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için savcılığın kararına itiraz edeceklerini belirten baba Şaban Vatan, bundan sonraki süreçlerde davayla İStanbul Barosu'nun ilgileneceğini bildirdi.





Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını söylemişti.