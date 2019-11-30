Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz’ın babası hakkında yeni soruşturma /30 Kasım 2019 09:54

Rabia Naz’ın babası hakkında yeni soruşturma

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında savcılık, tanık Mürsel Küçükal’ın evinin önüne yaklaşmama kararı ihlali gerekçesiyle soruşturma başlattı.

SHABER3.COM

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında yeni soruşturma başlatıldı.

Polisin, Vatan’ın evine 50 metre yaklaşmama kararı olan soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evinin önünde araçla geçerek kararı ihlal ettiğine ilişkin tutanak tutmasının ardından savcılık, söz konusu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle Vatan'a yeni soruşturma başlattı.

14 Kasım’da gözaltına alınan gözaltına alınan ve Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılan Vatan hakkında, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ın evine yaklaşmama kararı verilmişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, Vatan'a soruşturma başlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“29/11/2019 günü saat 16.13 sıralarında Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü sabit hattını arayan müteveffa Rabia Naz Vatan’ın vefatı ile ilgili olayda tanık olan ve 13/11/2019 günü Şaban Vatan tarafından şantaj, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, adil yargılamayı etkileme fiillerine muhatap olan Mürsel Küçükal, Şaban Vatan’ın evine yaklaşmaması ile ilgili koruma kararı olmasına rağmen kendisinin ikametinin önünden araç ile geçtiğini ve tatbikat yaptığını beyan etmesi üzerine, 84-75 ve 84-90 kod nolu ekiplerimiz Mürsel Küçükal’ın evine intikal etmiştir. Eve intikal esnasında Şaban Vatan isimli şahsın 28 RB 902 plaka sayılı araç ile birlikte bahse konu yerden seyir halinde geçip uzaklaştığı görülmüştür. İkamet önünde Mürsel Küçükal ve yanında bulunan Ramazan Küçükal ile görüşülmüş, şahıslar görevli ekiplerimize 'Şaban Vatan isimli şahsın gün içerisinde ikametlerinin önünden seyir halinde geçtiğini ve yine ikametine 50 metreden fazla yaklaşmama kararı bulunan ŞabanVatan’ın ikametlerinin etrafında bulunduğuna dair resim çektiklerini, bu resimleri kendi rızaları ile ekiplerimize verebilecekleri' hususunda beyanda bulunmuşlardır. Şaban Vatan isimli şahsın mağdur Mürsel Küçükal’ın ikametine 50 metre yaklaşmama kararını ihlal ettiğine dair tutulan tutanak günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısını da bilgilendirmek suretiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygıyla sunulur.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rabia Naz’ın babası hakkında yeni soruşturma Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:50