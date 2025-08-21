Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan tahliye edildi

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturmada 2020’de takipsizlik kararı verilmişti. Savcılık, Rabia Naz’ın ölümünün ‘yüksekten düşmeye bağlı’ olduğunu ve kasten ya da taksirle öldürüldüğüne dair delil bulunmadığını belirtmişti.

Rabia Naz Vatan, Giresun’da 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Adli tıp raporunda ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, sebebininse ‘yüksekten düşme’ olduğu belirtilmişti.Baba Vatan’sa kızının otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı aracın çarptığını, dönemin milli savunma bakanı Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.‘Adalet mücadelesi’ni sürdüren Baba Vatan’a 2020’de Canikli’nin açtığı davada ‘hakaret’ ve ‘kişisel verileri paylaşma’ suçlamalarıyla bir yıl sekiz ay hapis cezası verilmişti. 14 Temmuz’da cezaevine giren Şaban Vatan bugün (21 Ağustos) tahliye edildi.Vatan X’te şunları yazdı:“Selamlar herkese. Tahliye oldum az önce. Mücadelemiz #RabiaNazİçinAdalet. Sonuna kadar devam Asla pes etmeyeceğiz”