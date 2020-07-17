Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı! /17 Temmuz 2020 08:42

Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı!

Giresun'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “Bu nasıl bir vicdansızlık” diye tepki göstererek, Adalet Bakanı Gül’e çağrıda bulundu.
Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada savcının verdiği kararda şu ifadeler yer aldı;

“Soruşturma dosyası, araştırma sonucunda elde edilen tespitler, tanık beyanları, alınan adli tıp raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde; Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten düşmesi sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde herhangi bir delilin tespit edilmediği, bu nedenle CMK’nın 172/1 maddesi gereğince kovuşturma olanağı bulunmadığından kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”
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