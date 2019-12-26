Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz’ın otopsi raporu açıklandı /26 Aralık 2019 21:29

Rabia Naz’ın otopsi raporu açıklandı

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın (11) otopsi raporunun da olduğu savcılık dosyası, TBMM Araştırma Komisyonu’na ulaştı. Raporda Rabia Naz’ın düşerek yaşamını kaybettiğinin belirtildiği öğrenildi.

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Otopsi raporunda, Nabia Naz’ın vücudunda ne tür hasarların yer aldığı da kaydedildi. Rabia Naz’ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin, baba Şaban Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan’ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna da raporda yer verildiği belirtildi.

ADLİ TIP’TAN 2 RAPOR GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanarak, Meclis’e gönderilen 2 ayrı raporda ise Rabia Naz Vatan’ın ölümünün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Raporda, “Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan’a ait DNA profili tespit edildi” denildi.

Giresun Savcılığı’nın Meclis’e ulaşan dosyasında da ölümle ilgili ilk bulgular ve görgü tanıkları ile dinlenen kişilerin ifadeleri yer aldı. Öte yandan 7 Ocak 2020’de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin, Eynesil’e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği öğrenildi.
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