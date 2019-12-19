Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz'ı taşıyan ambulans şoförü ifadesini değiştirdi /19 Aralık 2019 10:43

Rabia Naz'ı taşıyan ambulans şoförü ifadesini değiştirdi

İlk ifadesinde 'Çocuğun saçından ayağına kadar her tarafına hızar tozu bulaşmıştı' diyen ambulans şoförü daha sonra, 'Bu şekilde bir ifade verdiğim için pişmanım' dediği öğrenildi.

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Başta Giresun’un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyesi milletvekillerine gönderilen soruşturma dosyasında  yeni bir detay ortaya çıktı. Buna göre olaya müdahale eden ambulans şoförünün, baba Şaban Vatan’ın ‘detayları’ sormasının ardından ifadesini değiştirdiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasına göre, Rabia Naz’ı hastaneye götüren ambulans şoförü Mehmet Yetim, olay günü verdiği ifadesinde, “Çocuğu olay yerinde ilk gördüğüm zaman herhangi bir kan izi yoktu ama çocuğun saçından ayağına kadar her tarafına hızar tozu bulaşmıştı” dedi. Bu ifadeden bir süre sonra baba Şaban Vatan, şoför Yetim ile bir araya geldi. Rabia Naz’ın olay yerine yakın metruk bir binada kızının görüldüğünü hatırlatan Baba Vatan, şoför Yetim’i buraya götürerek yerdeki tozları gösterdi ve benzeyip benzemediğini sordu.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre ambulans şoförü Yetim, bunun üzerine ifadesini değiştirerek, “Çocuğun her tarafı toz içerisindeymiş gibi anlaşılacak sözlerim doğru değildi. Abarttım. Sohbet ağzıyla ifade verdim. Bu şekilde bir ifade verdiğim için pişmanım. Aslında çocuğun saçlarında çok küçük toz parçaları vardı” dedi.
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