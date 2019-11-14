Samanyolu Haber /Gündem / Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi /14 Kasım 2019 20:45

Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi

Eynesil’de gözaltına alınan gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl ile Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

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Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal’ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GAZETECİLERDEN DÜZELTME: MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Haber ilk olarak gazeteciler tarafından tutuklama istemi olarak duyuruldu. Ancak sonrasında düzeltme yapılarak, gözaltındakilerin, sulh ceza mahkemesine sevk edildiği ifade edildi.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü araştırmak için TBMM’de kurulan komisyon, Giresun’un Eynesil ilçesine gitti. Meclis Komisyonu’nu takip eden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl Giresun’un Eynesil ilçesinde gözaltına alınmıştı.

BABA ŞABAN VATAN BU SABAH GÖZALTINA ALINMIŞTI

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde ölen Rabia Naz Vatan’ın adalet arayan babası Şaban Vatan da, bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Şaban Vatan’ın eşi Atike Naz ise, eşinin gözaltına alınmasının ardından gazeteci Metin Cihan'a mesaj göndererek “Herkese haber ver ne olur” diye seslenmişti.
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