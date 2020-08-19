Rabia Naz'ın davası için yapılan itiraz reddedildi

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz reddedildi.







‘Suç delillerini yok etme ve gizleme’ suçundan, Alper Nalbant ve Gürsel Salimoğlu ile ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan İbrahim Somuncu, Rabia Naz’ın yengesi Güler Vatan, Şaban Vatan’ın abisi Muhammet Vatan ile ‘suça sürüklendiği iddia edilen’ çocuk M.B.V. hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.





Ancak savcılık söz konusu kişiler hakkında 16 Temmuz’da ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığına’ dair karar verdi. Bunun üzerine Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ile annesi Atika Vatan, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.





Giresun Sulh Ceza Hâkimliği ise Vatan ailesinin itirazının reddedilmesine karar verdi. 17 Ağustos tarihli kararda, kamu davasının açılması için yeterli delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği hatırlatıldı.





Kararda şöyle denildi:





“Kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olay ve delillerin verilen kararın değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektirecek kuvvette olmadığı, bu haliyle kamu davasının açılması için yeterli nedenlerin bulunmadığı, CMK 170 hükmü uyarınca yürütülen soruşturma neticesinde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından...”





Baba Şaban Vatan, karara tepki gösterdi. Baba Vatan, şöyle dedi:





“Biz belgelerle yaşananları anlattı ama mahkeme kararı adil değil. Yalan beyanları avukatlarımız sundu. Biz yargı mücadelemize devam edeceğiz. Rabia Naz’ımızın davasında adaletsizlik yaşanıyor.”