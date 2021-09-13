Raci Şaşmaz'a icradan sonra ikinci şok

İstanbul Fikirtepe'de başlamadan biten projelerin 'mimarı' Raci Şaşmaz’ın şirketleri, 2013 yılında Halk Bankası’ndan biri 5 milyon TL, diğeri ise 4 milyon avro tutarlı iki kredi kullandı. Krediler ödenmedi, banka haciz başlattı. “Kurtlar Vadisi” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizilerinin yapımcısı Pana Yapım’ın sahibi Raci Şaşmaz’ın avukatları ise kredi sözleşmesindeki imzanın Raci Şaşmaz’a ait olmadığını iddia etti, Adli Tıp’ın incelemesinde ise imzaların Şaşmaz’a ait olduğu tespit edildi.



ÖNCE İCRALIK ARDINDAN DAVALIK



Halk Bankası; eski adı “Pana Holding Anonim Şirketi” olan “ICH İnşaat Gayrimenkul Yatırımları Gel A.Ş.” ile Şaşmaz’a ait “Enütaş Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.” ve eski Pana Yapı CEO'su Kürşat Coşkun Ufuk’la ödenmeyen krediler nedeniyle davalık oldu.



Banka, eski unvanı ‘Pana Yapı’ olan Selimoğlu Proje İnşaat Tic. A.Ş. ile imzalanan 2013 tarihli 5 milyon TL ve 4 milyon avro tutarındaki iki kredi sözleşmesine borçluların imza attığını ancak geri ödemelerin yapılmadığını belirtti. Bunun üzerine de Beşiktaş 17. Noterliğince 22 Kasım 2018 tarihinde söz konusu şirketlere ihtar çekti. Şaşmaz’ın avukatları, İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü’nün icra takip dosyasına itirazda bulundu. Ardından da icra takibi durduruldu ve İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldı.



ADLİ TIP KURUMU: İMZALAR ŞAŞMAZ’IN



Şaşmaz’ın avukatları, iki kredi sözleşmesindeki imzaların Raci Şaşmaz’a ait olmadığını iddia etti. Bilirkişi incelemesi isteyen avukatlar, mahkemeye sundukları dilekçede, “Mahkemenizce yapılacak bilirkişi incelemesinde bahse konu dayanak 7 Mart 2013 tarihli 5 milyon TL, 7 Mart 2013 tarihli 4 milyon tutarlı 2 adet çerçeve sözleşmelerindeki imzaların Raci Şaşmaz'a ait olmadığı anlaşılacaktır. İmzaya ilişkin itirazımızın haklılığı bilirkişi incelemesi ile de kesinlik kazanacaktır” ifadelerini kullandı.



Mahkeme, 7 Temmuz tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bir yazı gönderdi ve sözleşmelerdeki imzaların Raci Şaşmaz’a ait olup olmadığının belirlenmesini istedi. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi bir rapor hazırladı. Rapora göre, 5 milyon TL ile 4 milyon avro tutarındaki kredilere dair sözleşmelerdeki imza Raci Şaşmaz’a ait. Adli Tıp raporunda, şu ifadeler yer aldı: “İnceleme konusu sözleşme ile Raci Şaşmaz'ın mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzaların Tayyar Raci Şaşmaz'ın eli ürünü olduğu hususlarını bildirir kanaat raporudur.”