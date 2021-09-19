Samanyolu Haber /Spor / Radamel Falcao Galatasaray taraftarını sinirlendirdi! /19 Eylül 2021 12:58

Radamel Falcao Galatasaray taraftarını sinirlendirdi!

Galatasaray’dan İspanyol Rayo Vallecano’ya transfer olan Radamel Falcao’nun ilk maçında gol atması Galatasaray taraftarını kızdırdı.

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Galatasaray’a büyük ümitlerle gelen fakat sakatlıkları nedeniyle bekleneni vermeyen ünlü futbol yıldızı Radamel Falcao gittiği Rayo Vallecano kariyerine golle başladı.

Galatasaray’a Fransa 1.liginin köklü takımlarından Monoca’dan transfer olan  Radamel Falcao geldiği gün havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılanırken kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

35 yaşındaki Kolombiyalı millî futbolcu Galatasaray’da 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırdı. Sarı kırmızı formayla 43 resmi maça çıkan Falcao sadece 20 kez fileleri havalandırdı.  Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazanam Radamel Falcao aldığı paranın karşılığını bir türlü veremedi.

FALCAO İLK MAÇINDA GOL ATTI
Galatasaray taraftarının gözünden düşen  El Tigre lakabıyla bilinen Falcao geçtiğimiz ay Rayo Vallecano transfer oldu. Radamel Falcao Rayo Vallecano’yla çıktığı ilk maçında gol attı. 71. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, 81'inci dakikada gol atarak müsabakanın sonucunu belirledi. Galatasaray’da bir türlü istenileni veremeyen Falcao’nun yeni takımıyla çıktığı ilk maçında golle tanışması Galatasaray taraftarını kızdırdı.
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