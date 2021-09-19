Radamel Falcao Galatasaray taraftarını sinirlendirdi!

Galatasaray’a büyük ümitlerle gelen fakat sakatlıkları nedeniyle bekleneni vermeyen ünlü futbol yıldızı Radamel Falcao gittiği Rayo Vallecano kariyerine golle başladı.





Galatasaray’a Fransa 1.liginin köklü takımlarından Monoca’dan transfer olan Radamel Falcao geldiği gün havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılanırken kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremedi.





35 yaşındaki Kolombiyalı millî futbolcu Galatasaray’da 98 resmi müsabakanın 55'ini kaçırdı. Sarı kırmızı formayla 43 resmi maça çıkan Falcao sadece 20 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazanam Radamel Falcao aldığı paranın karşılığını bir türlü veremedi.





FALCAO İLK MAÇINDA GOL ATTI

Galatasaray taraftarının gözünden düşen El Tigre lakabıyla bilinen Falcao geçtiğimiz ay Rayo Vallecano transfer oldu. Radamel Falcao Rayo Vallecano’yla çıktığı ilk maçında gol attı. 71. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, 81'inci dakikada gol atarak müsabakanın sonucunu belirledi. Galatasaray’da bir türlü istenileni veremeyen Falcao’nun yeni takımıyla çıktığı ilk maçında golle tanışması Galatasaray taraftarını kızdırdı.