Samanyolu Haber /Spor / Radamel Falcao pazarda görüntülendi /18 Kasım 2019 19:41

Radamel Falcao pazarda görüntülendi

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve tedavisi devam eden Radamel Falcao, semt pazarında görüntülendi.Sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a döndü.

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Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya’da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.Daha sonra yeniden İspanya’ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao’nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.

Falcao'nun pazarı gezmesi sosyal medyada gündem oldu. Falcao için 'tam bir Türk' yorumları da yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Falcao'nun aldığı maaşı örnek göstererek futbolcunun pazardan alışveriş yapmasına göndermede bulundu.

Falcao ile ilgili sosyal medyada öne çıkan yorumlar şöyle:






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