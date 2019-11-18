Radamel Falcao pazarda görüntülendi

Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya’da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.Daha sonra yeniden İspanya’ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao’nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.





Falcao'nun pazarı gezmesi sosyal medyada gündem oldu. Falcao için 'tam bir Türk' yorumları da yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Falcao'nun aldığı maaşı örnek göstererek futbolcunun pazardan alışveriş yapmasına göndermede bulundu.





Falcao ile ilgili sosyal medyada öne çıkan yorumlar şöyle:























