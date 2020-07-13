Samanyolu Haber /Spor / Radamel Falcao yuvadan uçuyor! /13 Temmuz 2020 21:02

Radamel Falcao yuvadan uçuyor!

Bu sezon Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından şampiyonluğa havlu atan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımdaki maaşı en yüksek isim olan Kolombiyalı futbolcunun yeni durağı MLS Ligi olabilir. David Beckham'ın sahipliğini yaptığı Inter Miami kulübünün Falcao'ya 6 milyon dolar yıllık ücret önerdiği belirtildi.

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 Galatasaray'a transferi büyük bir sükse yaratan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahipliğini yaptığı kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

TRANSFER OLABİLİR!

Amerika'daki futbol medyası, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.

TEKLİF 6 MİLYON DOLAR!

Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi. 
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