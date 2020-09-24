Radamel Falcao'ya İtalya'dan teklif geldi

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Inter'in transfer listesine girdi. Forvet pozisyonunda Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez gibi iki forvete sahip olan Inter, buna rağmen geniş bir kadro için Falcao'yu da listesine aldı.







İtalyan Calciomercato'nun haberine göre Inter, Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer edebilmek için takas ile Kwadwo Asamoah'ı teklif edecek.





Hürriyet’in aktardığına göre Inter, ayrıca Galatasaray'a bonservis ücreti olarak 2-3 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.





Ünlü menajer Jorge Mendes'in Falcao'yu Inter'e önerdiği ve teknik direktör Antonio Conte'nin de Falcao önerisine sıcak baktığı kaydedildi.