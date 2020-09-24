Samanyolu Haber /Spor / Radamel Falcao'ya İtalya'dan teklif geldi /24 Eylül 2020 19:14

Radamel Falcao'ya İtalya'dan teklif geldi

İtalyan devi Inter'in Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao için transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Inter'in transfer listesine girdi. Forvet pozisyonunda Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez gibi iki forvete sahip olan Inter, buna rağmen geniş bir kadro için Falcao'yu da listesine aldı. 

İtalyan Calciomercato'nun haberine göre Inter, Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer edebilmek için takas ile Kwadwo Asamoah'ı teklif edecek.

Hürriyet’in aktardığına göre Inter, ayrıca Galatasaray'a bonservis ücreti olarak 2-3 milyon euro teklif etmeyi düşünüyor.

Ünlü menajer Jorge Mendes'in Falcao'yu Inter'e önerdiği ve teknik direktör Antonio Conte'nin de Falcao önerisine sıcak baktığı kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Radamel Falcao'ya İtalya'dan teklif geldi Sonraki Haber >>

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Ali Babacan bombaladı

Ali Babacan bombaladı

Yıllar sonra anlattı

Yıllar sonra anlattı

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

Zulmedilen, işkence gören, çocuklarıyla cezaevine atılan anneler

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

'500 bin TL maaş alıyor' iddiası için ne dedi?

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

Başkentte sağlıkçıların düştüğü duruma bakın

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar

Duvarın üzerinde mahsur kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:16:43