Radarda var, bilirkişi raporunda yok; 15 Temmuz'da Marmaris’teki 3 helikopter kime ait?

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan hukuk garabetlerinin ardı arkası kesilmiyor. 15 Temmuz’un karanlıkta bırakılan birçok noktası gibi o gece Antalya’dan kalkan Marmaris’e gelen ve Marmaris’ten Milas’a geçen gizemli 3 helikopter olayı hala aydınlatılabilmiş değil. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in şüpheli helikopterlerin kime ait olduğunun aydınlatılması talebi 5 yıldır yerine getirilmedi.







ÜÇOK, MERT VE BAŞYİĞİT’İN İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

TR724’ten Tuna Yıldız AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişimi iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in 18 Temmuz 2017 tarihli Segbis dökümlerine ulaştı. Evraklarda, Sönmezateş 15 Temmuz gecesine dair önemli ayrıntılar paylaşıyor. Kendisi hakkında eski Albay Ahmet Zeki Üçok, eski Kurmay Albay Emin Mert ve kurmay Albay Selçuk Başyiğit’in Hizmet Hareketi mensubu olduğu yönünde bilgiler verdiğini aktaran Sönmezateş, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olduğu dönemde, söz konusu hareket mensuplarıyla ilgili emniyet ve MİT’e kapsamlı raporlar sunduğunun altını çiziyor.













KOMUTANLIKTA DÖVDÜĞÜ ALBAY TANIK OLDU

HKK’nda İstihbarat Başkanı olduğu dönemde eski istihbarat Kurmay Albay Emin Mert ve kurmay Albay Selçuk Başyiğit ile birlikte çalıştığını ve iki personelin de istihbarata karşı koyma biriminde 20 yıl görev yaptığının altını çiziyor. İlgili kurumda bu iki şahsın haricinde gizli mahrem odalara kimselerin giremediğini aktaran Sönmezateş, görev yaptıkları dönem içerisinde bu kişilerin HKK’nda onlarca personele gayri ahlaki tuzaklar kurduğunun altını çiziyor. Bu albayların bazı generallerle ilgili uygunsuz kayıtlar tuttuğunu tespit ettiğini aktaran Sönmezateş,Albay Emin Mert’i personelin gözleri önünde dövdüğüne vurgu yapıyor. Bu gerekçelerden dolayı da albayların kendisi hakkında tanık olduğuna vurgu yapıyor.





HKK’DAKİ ERGENEKON, BALYOZ’UN MİMARI BU İKİ ALBAY

Hava İstihbarat albaylar Emin Mert ile Şelçuk Başyiğit’in İstihbarata Karşı Koyma (İKK) Birimi adı altında hem TSK’da hem de başka kurumlarda 2007-2008 yılları arasında Alevi vatandaşlara yönelik operasyonları başlatan kişiler olduğunu kaydeden Sönmezateş, ifadesinde şu bilgileri veriyor: “Yine mahkeme dosyalarında göreceksiniz insanları nasıl fişlediklerini. Solcu, sağcı diye insanları ahlaksızca fişlemişler. Bu iki albay görev yaptıkları dönem içerisinde ellerindeki gücü sonuna kadar kullandılar. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk süreçlerinin hava kuvvetleri mimarları bu ikisidir.”





NEDEN 4 SAAT BEKLETİLDİĞİMİZİ MERAK EDİYORUM?

Sönmezateş, 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı’nda nasıl bekletildiklerinin de mahkeme duruşmasında anlatıyor. O gece havalimanında nedenini bilmediğini bir nedenden dolayı dört saat bekletildiklerini vurgulayan Sönmezateş, “Bizim neden dört saat bekletildiğimizi sadece biz merak ediyoruz. Savcılıkta mahkemede merak etmiyor. Peki ben neden sonra Ankara’ya döndüm bunu merak eden kimse yok. Benim altımda helikopter var. Full yakıtımız var. İstersek en yakın ülkeye gidebiliriz. Eğer ki Haldun Gülmez yaralı olmasa ben Marmaris’e geri dönerdim. Ben hiçbir zaman geride adamlarımı bırakmadım.” diyor.





GİZEMLİ 3 HELİKOPTER KİME AİT?

Mahkemeye sunulan radar raporlarına da güvenmediklerini aktaran Sönmezateş, radar görüntülerinde kendilerine ait 3 adet helikopterin havada olduğu net olarak ortadayken, bilirkişinin raporunda bunu ortaya koymadığının altını çiziyor. Hatta o gece Erdoğan’ın da Dalaman havalimanına helikopter ile geldiğini ancak bunun da rapora bilinçli olarak yansıtılamadığına vurgu yapıyor. O gecenin aydınlatılması ve kendilerinden önce AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele giden helikopterlerin tespiti için 15 Temmuz gecesi saat 23.00 ile 16 Temmuz 05.00 kadar hava haritasının net olarak tespitine ihtiyaç olduğunu kaydeden eski general, sözlerine şöyle devam ediyor: “O gün Antalya’dan kalkan Marmaris’e gelen ve Marmaris’ten Milas’a geçen 3 helikopter var. Bu radarda uçuş anı görünüyor. Ama bilirkişi raporunda gözükmüyor. O gün 3 helikopter Milas meydanına inmiş. Antalya, Marmaris ve Milas hattı yapan 3 helikopter ile ilgili TSK, MİT ve Emniyet’e sorarak bu bilgiyi rahatlıkla öğrenebiliriz. Bu 3 helikopter MİT, TSK ya da Emniyet’e mi ait diye sorulmalı. Bu şüpheli helikopterler mutlaka aydınlatılmalı. Biz 4 saat bekletilirken, bu araçlar havada uçuş yapıyordu.”