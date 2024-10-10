Samanyolu Haber /Spor / Rafael Nadal emekliliğini duyurdu: Jose Mourinho'dan veda paylaşımı /10 Ekim 2024 17:22

Rafael Nadal emekliliğini duyurdu: Jose Mourinho'dan veda paylaşımı

Tenis dünyasının efsane ismi Rafael Nadal, 2024 sezonu sonunda profesyonel kariyerini sonlandıracağını duyurdu. Son kez Davis Kupası Finalleri'nde İspanya adına mücadele edecek. Öte yandan, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da, duygusal bir mesajla Nadal'a veda etti.

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İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal, profesyonel kariyerine son vereceği tarihi resmi olarak duyurdu. Duygusal bir video ile sevenlerine veda eden Nadal, "Emekli oluyorum" sözleriyle kararını açıkladı.

38 yaşındaki tenis efsanesi Nadal, "Gerçek şu ki, son iki yıl benim için oldukça zordu ve kısıtlamalar olmadan oynamam mümkün olmadı. Bu kararı almak kolay olmadı, ancak hayatın her aşamasında olduğu gibi her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Şimdi bu yolculuğa son vermenin doğru zaman olduğunu düşünüyorum." diye ekledi.

İspanyol yıldız, kasım ayında Malaga’da düzenlenecek Davis Kupası Finalleri’nde son kez İspanya adına korta çıkacak.

Yayımladığı duygusal video mesajında Nadal, tenise veda edeceğini şu sözlerle açıkladı:

Profesyonel tenisten emekli olduğumu açıklamak için buradayım. Gerçek şu ki, özellikle son iki yıl benim için çok zor geçti. Artık sınırlamalar olmadan oynayabileceğimi düşünmüyorum.

38 yaşındaki Nadal, kariyeri boyunca 22 Grand Slam şampiyonluğu da dahil olmak üzere tam 92 turnuva zaferi elde etti. Sadece teklerde değil, çiftlerde de altın madalya kazanmayı başaran İspanyol yıldız, aynı zamanda beş kez Davis Kupası zaferi yaşadı.

Nadal, tenis tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir sporcu olarak, kortlara veda ediyor.



MOURINHO'NUN NADAL PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafael Nadal'ın emeklilik duyurusunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İspanyol efsane tenisçiye veda eden Mourinho, "Seninle çok fazla maç oynadım, çok fazla puan ve çok fazla zafer için seninle savaştım. Seni özleyeceğim efsane, böyle muhteşem bir tarih için çok tebrikler @rafaelnadal" ifadelerini kullandı.
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