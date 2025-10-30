Samanyolu Haber /Gündem / Rafineride hırsızlık: 232 milyon liralık akaryakıt kayıp /30 Ekim 2025 19:42

Rafineride hırsızlık: 232 milyon liralık akaryakıt kayıp

Antalya’da bir petrol rafinerisinde 232 milyon lira değerinde akaryakıtın kaybolduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında üç yönetici tutuklanırken, iki üst düzey yöneticinin yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı.

Antalya’da faaliyet gösteren bir petrol rafinerisinde yapılan denetimlerde, 232 milyon lira değerinde 4 bin 100 ton akaryakıtın kaybolduğu belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafineri ile depolama hizmeti veren şirketin bildirimlerinde tutarsızlık tespit etti.

Rafineri firması, bilgileri dışında yapılan satışlar nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Suç duyurusunun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Ekim’de şirket yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şirketin yönetim kurulu başkanı İ.Z. ve üst düzey yöneticilerinden A.Ç.Z.’nin yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. İstanbul’da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla Fethiye’de yakalanıp Antalya’ya getirilen H.G.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÜÇ YÖNETİCİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski genel müdür Ç.D. serbest bırakılırken, şirketin genel müdürü Murat Batmaz, ikmal müdürü Hande Gündüz ve tesis müdürü Onur 
Erdoğan Coşkun tutuklandı.

Yetkililer, eksik olduğu belirlenen 4 bin 100 ton akaryakıtın güncel piyasa değerinin 232 milyon lirayı aştığını açıkladı.
