Rafineride hırsızlık: 232 milyon liralık akaryakıt kayıp





SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI





ÜÇ YÖNETİCİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski genel müdür Ç.D. serbest bırakılırken, şirketin genel müdürü Murat Batmaz, ikmal müdürü Hande Gündüz ve tesis müdürü Onur

Erdoğan Coşkun tutuklandı.

Antalya’da faaliyet gösteren bir petrol rafinerisinde yapılan denetimlerde, 232 milyon lira değerinde 4 bin 100 ton akaryakıtın kaybolduğu belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafineri ile depolama hizmeti veren şirketin bildirimlerinde tutarsızlık tespit etti.Rafineri firması, bilgileri dışında yapılan satışlar nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusunun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Ekim’de şirket yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, şirketin yönetim kurulu başkanı İ.Z. ve üst düzey yöneticilerinden A.Ç.Z.’nin yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. İstanbul’da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z., F.B. ve S.U. ile Muğla Fethiye’de yakalanıp Antalya’ya getirilen H.G.K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Yetkililer, eksik olduğu belirlenen 4 bin 100 ton akaryakıtın güncel piyasa değerinin 232 milyon lirayı aştığını açıkladı.