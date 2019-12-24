Ragıp Zarakolu’nun mal varlığına el koyma kararı

KCK İstanbul Ana Davası kapsamında 205 Kürt siyasetçinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya başka bir dosyada tutuklu bulunan Ahmet Yılmaz, tutuksuz yargılanan bazı siyasetçiler ve avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada ilk olarak, heyet değişikliği nedeniyle eski duruşma tutanakları okundu.





‘HESAPLARIMI KAPATMAM İSTENDİ’





Duruşmada ilk olarak savunma yapan İrfan Hülakü, duruşmaya katılmadan önce TEB’e kredi başvurusunda bulunduğunu hatırlatarak, “Banka KCK sanığı olduğumu söyleyerek başvurumu reddettiği gibi bir süre sonra beni bankaya çağırarak diğer hesaplarımı da kapatmam gerektiğini söyledi. Bir mahkumiyet kararı olmadığı halde masumiyet karinesine aykırı şekilde işlem yapan bankanın görevini usulünce yapması için mahkemenizden bu bankaya müzekkere yazılarak herhangi bir mahkumiyetimin bulunmadığının bildirilmesini istiyorum” dedi.





‘BU TALEP KABUL EDİLEMEZ’





Ardından söz alan yazar Ragıp Zarakolu ve Cihan Deniz Zarakolu’nun avukatı Şennur Bayboğa, daha önceki duruşmalarda Ragıp Zarakolu hakkında alınan kararları hatırlattı. Bayboğa, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Bakanlığı’nın İsveç’te bulunan Zarakolu’nun mal varlığına el koyma kararı talep etti. Bayboğa, “Bu talebi kabul etmiyoruz. Müvekkilim duruşmaların en başında mahkemenizce duruşmalardan vareste tutulmuştur. Bu ara karardan rücu edilmeden hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca biz müvekkilimin adresini mahkemenize bildirdik. Başka mahkemelerde müebbet ceza ile yargılanmasına rağmen istinabe yoluyla savunmasının alınması talebimiz kabul edildi. Bu mahkemede talebimiz kabul edilmedi. Biz istinabe ile savunma alınabileceği kanaatindeyiz, bu talebimizi tekrar ediyoruz. Mahkemenizin İsveç'ten müvekkilimin iadesi talebi de İsveç Hükümeti'nce reddedildi” diye belirtti.





Daha sonra söz alan avukatlar dosyada eksik olan hususların giderilmesi talebinde bulundu.





KARAR





Verilen aradan sonra mahkeme heyeti;





“Örgüt yöneticiliği suçlaması ile yargılanan sanıklar yönüyle savunmaların zorunlu müdafi önünde alınması gerektiği gözetilerek sanıklar Ali Durç ve Ali Gözel'in hazır edilmeleri halinde müdafiileri hazır olmadığı takdirde kendilerine müdafii atanmasına, sanıklardan Alaattin Güneş, Didem Tanrıögen (Arda), Mehmet Doymaz, Salih Baykal, Birgül Arvas, Bülent Çakıcı, Cüneyt Özil, İbrahim Siyahkaya, Mustafa Polat, Yasin Emektar, Zeki Şahin, Osman Aslan ve Suna Varsak'ın daha önce savunmalarının hiç tespit edilmediği görüldüğünden haklarında savunmalarının tespiti maksadıyla mahkememize getirilmek veya SEGBİS vasıtasıyla hazır edilmek üzere çıkartılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine. Haklarında daha önce yakalama emri bulunup yakalama emrinin geri alınması sebebiyle sanıklar Ali Durç, Ali Gözel, Hayri Eser, Ramazan Demir, Seyfettin Ayyıldız ve Ergin Çelik'in savunmalarının tespit edilemediği görüldüğünden haklarında savunmalarının tespiti maksadıyla mahkememize getirilmek veya SEGBİS vasıtasıyla hazır edilmek üzere çıkartılan yakalama emirlerinin infazlarının beklenilmesine…”





SGK ÖDEMELERİNE EL KONULMASI





“Sanıklardan Ragıp Zarakolu müdafiinin müvekkilinin savunmasının uluslararası istinabe yoluyla alınması talebinin adı geçen sanığa atılı suçun müeyyidesinin alt sınırı gözetildiğinde talimat yoluyla savunmasının alınamayacak olması, SEGBİS vasıtasıyla sanık savunmasının alınmasına Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi (CİKAYAS) hükümlerinin cevaz vermemesi sebebiyle reddine.





Zarakolu hakkında İsveç ülkesinden iadesi için düzenlenen iade talepnamesi ve kırmızı bültenin neticelenmesinin, ayrıca savunmasının tespiti maksadıyla mahkememize getirilmek veya SEGBİS vasıtasıyla hazır edilmek üzere çıkartılan 07 Haziran 2018 tarihli yakalama emrinin infazının beklenilmesine,





İstanbul CBS'nin 23 Aralık 2019 tarihli sanık Zarakolu hakkındaki kaçağın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulması talebinin kısmen kabul edilmesine, Zarakolu’na SGK tarafından yapılan ödemeler el konulmasına, Zarakolu yakalandığında veya teslim olduğunda el koymanın kaldırılmasına ilişkin karar ve bilgileri açısından SGK Başkanlığı’na gönderilmesine, İstanbul CBS ve SGK’ya yazılacak müzekkerelerin bu el koyma kararının kesinleşmesinden sonra yazılmasına, el koyma kararına karşı tefhimden itibaren 7 gün içerisinde İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz olunabileceğine” karar verdi.





Mahkeme bir sonraki duruşmayı ise 14 Mayıs 2020’ye erteledi.”