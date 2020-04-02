Samanyolu Haber /Dünya / Rahatlamak için henüz çok erken! /02 Nisan 2020 00:29

Rahatlamak için henüz çok erken!

Vak'a sayısının 70 bine yaklaştığı Almanya'da kısmi sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların 19 Nisan'a kadar devam edecek. Başbakan Angela Merkel kısıtlamalarda esnekliğe gidilmesi için henüz erken olduğunu söyledi. Merkel, "Ulaşmak istediğimizden henüz çok uzaktayız.” diyerek kısıtlamalara bir süre daha devam edileceğinin altını çizdi.

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Almanya'da federal hükümet ve eyalet hükümetleri, Başbakan Angela Merkel başkanlığında telekonferans yöntemiyle toplantı düzenledi. 

Toplantıda temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik uygulamaların Paskalya (Ostern) tatili sonuna kadar devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI 19 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Eyalet başbakanları ile yapılan görüşmeden sonra yine video konferans yoluyla basın açıklaması yapan Başbakan Merkel, halen uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlamalarının 19 Nisan'a kadar uzatılmasında görüş birliğinde olduklarını söyledi. 

Merkel, halkın Paskalya tatili sırasında da seyahatlerden ve ev ziyaretlerinden kaçınmasını istedi. 

Vatandaşlardan kısıtlamalarla ilgili kurallara uymalarını isteyen Merkel, "Paskalya'nın bir aile şenliği olduğunu ve bu şenlik sırasında dışarı çıkıldığını biliyorum. Bu yıl bunu farklı uygulamak zorundayız.” diye konuştu. 

Merkel, "Bir pandemi tatil günleri tanımaz.” dedi.

"KISITLAMALARIN YUMUŞATILMASI İÇİN ÇOK ERKEN"

Mevcut kısıtlamalarda esnekliğe gidilmesi için "Henüz erken” olduğunu kaydeden Merkel, "Ulaşmak istediğimizden henüz çok uzaktayız.” diyerek, kısıtlamalara bir süre daha devam edileceğinin altını çizdi.

Almanya'da neredeyse tüm eyaletlerde okulların tatil olduğu Paskalya, 19 Nisan'da sona eriyor. Aralarında Bavyera'nın bulunduğu bazı eyaletler ise bugünkü toplantıyı beklemeden aldıkları kararlarla sokağa çıkma kısıtlamalarını 19 Nisan'a kadar uzatmışlardı. 

Toplantıda diğer eyaletler de bu yönde karar aldı.

Toplantıda ülke genelinde koruyucu maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine dair tartışmaların da değerlendirildiği, ancak genel maske mecburiyeti uygulamasına geçilmesi yönünde karar alınmadığı belirtildi.
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