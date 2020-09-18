Samanyolu Haber /Gündem / Rahatlığın boyutu! Teğmen AKP ilçe teşkilatında... /18 Eylül 2020 14:06

Rahatlığın boyutu! Teğmen AKP ilçe teşkilatında...

AKP il ve ilçe başkanlıklarından alınan referanslarla kısa sürede subay yapılan kişiler ve KHK ile İçişleri Bakanlığı'na tamamen bağlanarak siyasetin emrine giren Jandarma teşkilatında skandallar bitmiyor.

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SAMANYOLUHABER - Tekirdağ Malkara'ya İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Teğmen İsmail Erdoğan, yeniden seçilen AKP ilçe başkanına ziyarette bulundu.

Askeri teamüllere ve İç Hizmet Kanunu'na göre yasak olan siyasi faaliyetlerden biri olan ziyareti AKP teşkilatı Twitter'dan paylaşmaktan da sakınca görmedi.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail ERDOĞAN, kongremizde güven tazeleyerek tekrar göreve seçilen  ilçe başkanımız Gökhan ŞENTÜRK ve yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz."

Bu arada KHK ile Yarbaylık görevinden ihraç edilen şehit kardeşi Mehmet Alkan, paylaşıma tepki gösterdi ve çifte standarda dikkat çekti:
Diğer yandan ilçenin daha önceki Jandarma Komutanı'nın cadı avı kapsamında tutuklandığı belirtildi.

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