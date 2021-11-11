Rahip Brunson sessizliğini bozdu: ‘Beni pazarlık için kullandılar’

ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihinin en gergin günlerinin geçmesine neden olan ve iki ülkeyi karşılıklı yaptırımlar uygulama noktasına getiren rahip Andrew Brunson, serbest bırakıldıktan uzun süre sonra sessizliği bozdu.ARTI TV’de ‘Ezo Özer ile Odak’ programına katılan Brunson, Türkiye’nin kendisi için ABD ile pazarlık yaptığını söyledi. “Bütün toplantılarımız biliniyordu, suçladıkları şeye karışsaydım daha önceden tutuklarlardı” diyen Brunson, şöyle konuştu:“Biz Türkiye’de misafirdik. Orada kaldığımız için minnettarız. Başta bir soruşturma yoktu. Beni tutukladıktan sonra o soruşturma başladı. Kısa bir zaman çözülür dediler ama olmadı. Beni hedef aldılar bilerek. Başta bir şey bulamadılar. Önce insan kaçakcılığı dediler. Sonra Gülen. Ardından Suriye’ye gidip PKK’yı desteklediğimi söylediler. Ardından Gezi Parkı’nı desteklediğimi söylediler. Beni pazarlık şekli olarak kullandılar.Türkiye’ye gittiğimiz için pişman değiliz. Ben Türkiye’ye İsa’yı anlatmak için gittim. Ben yıllarca Türkiye’de kaldım. Bütün toplantılarımız biliniyordu. Beni suçladıkları şeye karışsaydım daha önceden tutarlardı. Arka tarafta pazarlık yaptılar. Birkaç kez ABD ile anlaştılar. Ama sürekli talepler değişiyordu. Bu anlaşmalar sürekli bozuldu.”

Rahip Brunson'un Artı TV'de katıldığı programım tamamı için tıklayın





