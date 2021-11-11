Samanyolu Haber /Gündem / Rahip Brunson sessizliğini bozdu: ‘Beni pazarlık için kullandılar’ /11 Kasım 2021 10:50

Rahip Brunson sessizliğini bozdu: ‘Beni pazarlık için kullandılar’

Türkiye’de 2 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Rahip Brunson, kendisi için ABD ile pazarlık yapıldığını belirterek, “Birkaç kez anlaştılar ama bu anlaşmalar sürekli bozuldu. Talepler sürekli değişiyordu” dedi.

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihinin en gergin günlerinin geçmesine neden olan ve iki ülkeyi karşılıklı yaptırımlar uygulama noktasına getiren rahip Andrew Brunson, serbest bırakıldıktan uzun süre sonra sessizliği bozdu.

ARTI TV’de ‘Ezo Özer ile Odak’ programına katılan Brunson, Türkiye’nin kendisi için ABD ile pazarlık yaptığını söyledi. “Bütün toplantılarımız biliniyordu, suçladıkları şeye karışsaydım daha önceden tutuklarlardı” diyen Brunson, şöyle konuştu:

“Biz Türkiye’de misafirdik. Orada kaldığımız için minnettarız. Başta bir soruşturma yoktu. Beni tutukladıktan sonra o soruşturma başladı. Kısa bir zaman çözülür dediler ama olmadı. Beni hedef aldılar bilerek. Başta bir şey bulamadılar. Önce insan kaçakcılığı dediler. Sonra Gülen. Ardından Suriye’ye gidip PKK’yı desteklediğimi söylediler. Ardından Gezi Parkı’nı desteklediğimi söylediler. Beni pazarlık şekli olarak kullandılar.

“BİRKAÇ KEZ ABD İLE ANLAŞTILAR”

Türkiye’ye gittiğimiz için pişman değiliz. Ben Türkiye’ye İsa’yı anlatmak için gittim. Ben yıllarca Türkiye’de kaldım. Bütün toplantılarımız biliniyordu. Beni suçladıkları şeye karışsaydım daha önceden tutarlardı. Arka tarafta pazarlık yaptılar. Birkaç kez ABD ile anlaştılar. Ama sürekli talepler değişiyordu. Bu anlaşmalar sürekli bozuldu.”

Rahip Brunson'un Artı TV'de katıldığı programım tamamı için tıklayın 


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Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

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