'Rahip Brunson'u öldürtüp suçu cemaate atacaklardı'

Hizmet Hareketi'ne yakın kişileri kaçırarak şantaj yaptığı ve polis çetesiyle birlikte bu kişileri gözaltına aldırdığı/serbest bıraktırdığı bilinen suç örgütünün liderleri geçtiğimiz haftalarda kaçtıkları Arjantin'de Interpol tarafından başka suçlardan yakalanmıştı.







Silahlı suç örgütü liderleri Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün Arjantin’de yakalanmalarının ardından Serkan Kurtuluş Arjantin’de Infobae gazetesinden Federico Fahsbender’e konuştu.





22 Temmuz’da yayımlanan söyleşide Kurtulmuş, ilginç ve önemli iddialarda bulunuyor.









Ülkemdeki bazı siyasetçiler benden cinayet işlememi istedi” başlığı ile yayımlanan söyleşisi ve öne sürdüğü iddialar: (Çeviri/Kronos- Mehmet Sığınır)







Geçtiğimiz günlerde yakalanan Serkan Kurtuluş Arjantin’den sığınma talep ettikten sonra sessizliğini Infobae için bozdu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Pastör Andrew Brunson’ın ölüm emrini vermekle suçladı. Sıradışı kaçış hikayesini ve hücresinde öldürülme korkusunu anlattı.





Interpol tarafından ‘silahlı ve tehlikeli’ uyarısıyla kırmızı bültenle 2016’dan beri 26 ayrı suçtan bütün dünyada aranıyordu. Hayatı favori silahı AK-47 ile şiddet eylemleri ve cinayetlerle geçiyordu. Adam öldürme, silahlı soygun, kundaklama, adam kaçırma ve hürriyetten mahrum bırakma, şantaj, iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ve yine iş insanlarından tehditle para alma gibi suçlardan aranıyordu. Geçtiğimiz ay bir Türk gazetesi hakkındaki yeni suçlamayı şöyle duyurdu: 2019 Kasım ayında, Arjantin’e gelmeden bir ay önce, MHP İzmir yöneticilerinden birini öldürmesi için kiralanmış ve akabinde ortadan kaybolmuştu. Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili de suçlandı, yargılandı ama bu iddia ispat edilemedi.

Çete lideri Serkan Kurtuluş, mafya lideri Alaattin Çakıcı'yı hapiste ziyaret etmiş







Daha sonra ortadan kayboldu, kaçmaya başladı. Suç ortağı ile beraber neredeyse bütün dünyayı dolaşıp Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Kolombiya üzerinden sahte bir pasaportla Buenos Aires’e gelip yerleştiler. Seyahat boyunca kendisine eşlik eden Kolombiyalı sevgilisi sayesinde temel seviye İspanyolcayı öğrendi. Kadın onunla Buenos Aires’e kadar eşlik etti ama gerçekte kim olduğunu bilmiyordu. Bu azılı haydut Puerto Madera’nın Petrona Eyle Sokağında bol nakit para ile lüks bir binada gösterişli bir hayat sürmeye başladı.







1978 İzmir doğumlu Serkan Kurtuluş, bir yanda elindeki Premier Lig maçlarının bahis kuponları diğer yanda Kur’an ayetleri veya ateşli silahlarla Twitter ve Instagram’da yaptığı paylaşımlarla şatafatlı bir imaj oluşturmuştu kendine. Bazen de milliyetçi dediği insanlarla Cihatçıların bayrakları altında ve bilinmeyen yerlerde çadırlarda silahlarla poz veriyordu. Bugün Kurtuluş biliyor ki hayatta kalması için tek şansı konuşması ve görünür olması.





Şimdi hapiste, 11 Haziran’da Federal Polis’in Interpol Şubesi tarafından sokakta kıskıvrak yakalanarak tıkıldığı hırsızlar ve yankesicilerle dolu, kötü kokan Unidad 28 Hapishanesi’nde. Geçtiğimiz hafta Federal Temyiz Mahkemesi 2. Dairesi tahliye talebini reddetti.





Türkiye ise onlarca suçtan iadesini talep ediyor. Ancak ülkeden ayrılmasının önünde ciddi bir engel var. Kurtuluş ve suç ortağı Arjantin Devleti’nden resmen sığınma talep ettiler. Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyorlar zira kendilerinden daha korkunç bir yapı tarafından öldürüleceklerinden korkuyorlar.





Infobae izlerini sürdü, yakalanma ve tutuklanmalarını yayınladı. Ve neden korktuklarını sordu.





Kurtuluş, hapishaneden telefonla sorularımıza yanıt verdi, hem de İspanyolca konuşarak.





– Neden Arjantin’e kaçtınız?





– Güvenliğim için. Türkiye beni öldürtmek istiyor. Ben bir savaştaydım (Suriye), bu savaşta Türkiye Cumhurbaşkanı terörist bir gruba yardım etti. Çok şeye şahit oldum, çok şey biliyorum, bu yüzden Türkiye beni suçluyor. Siyasi cinayetlerle ilgi çok şey biliyorum. Ben de onlarla beraberdim, çok kötü şeyler gördüm ve artık onların yanında olmak istemiyorum. Gürcistan’da iken sığınma talep ettim ancak Türkiye’de öldürülme riskim olduğunu söylediler. Şimdi Türkiye beni hapiste öldürmek istiyor. Birçok siyasetçi beni ortadan kaldırmak istiyor.





– Arjantin’de bir sığınmacı olarak mı yaşamak istiyorsunuz?





– Burada bir sığınmacı olarak kalmak istiyorum. Belgelerim avukatımda. Dönmeyi asla düşünmüyoruz.





– Arjantin Hükümetinin size yardımcı olacağını düşünüyor musunuz?





– Evet, biz burada yaşamak istiyoruz, dönmek istemiyoruz. Kesinlikle bizi öldürürler.





– Sizi ortadan kaldırmak isteyenler çok mu?





– Evet, siyasetçiler beni öldürmek istiyor.





– Kaçmak için size parayı kim temin etti?





– Dostlarım.





Böylece Kurtuluş korktuğu şeyi açıklıyor: Türkiye’deki siyasi iktidar. Cumhurbaşkanı’ndan, Recep Tayyip Erdoğan idaresindeki Ak Parti’den bahsediyor.





Aynı zamanda bu iktidarın muhaliflerini öldürtmek için kendisini kiralık katil olarak tutmak istediğini de ekliyor.





Kurtuluş’un hikayesini anlamak için Türkiye’nin yakın dönemdeki çalkantılı siyasetine bakmak gerekiyor. En belirgin olay Erdoğan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardında olmakla suçlanan Amerika’da yaşayan din adamı Fethullah Gülen arasındaki kavga.





Kurtuluş’u özellikle endişelendiren bir mesele var: 2019’da Ak Parti İzmir yöneticilerinden Ahmet Kurtuluş’un öldürülmesi hadisesi. Türk medyasına göre Ahmet Kurtuluş Serkan Kurtuluş’un suç örgütüne yardım ediyordu.





“Ahmet Kurtulmuş’u öldürdüler” diyerek bunun bir dost ateşi olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Birilerini ortadan kaldıracaklar ve suçu cemaate atacaklardı”.





Türkiye’den tanıdık başka bir ismi daha zikrediyor: İzmir’de bir Presbiteryen kilise kuran ve 2016 darbe girişiminde Gülen Hareketi'ne üye olduğu iddiasıyla yargılanıp ev hapsine alınan ve Erdoğan ile Trump arasından gerilime sebep olan Amerikalı Rahip Andrew Brunson.





– Brunson konusu nedir tam olarak?





– Ak Parti onu öldürtüp suçu cemaate atacaktı. Bir ajan, benim de dostumdu, onu öldürmek istedi ama başaramadı. Daha sonra biz bu arkadaşımla Gürcistan’da beraber bulunduk. Elimde çok sayıda belge var, birçok işte beraber çalıştık. Daha sonra bana dediler ki: “Andrew Brunson’ı öldürmen gerek”. Ben bu teklifi kabul etmedim. Bu iş için para da teklif etmemişlerdi. Ama biz beraberdik. Ak Parti kamuoyundaki imajını güçlendirmek istiyordu ve cemaat ile kavgası vardı. Bu yüzden benim gibi adamları kiralayıp savaşa göndermek istiyorlardı.





– Brunson’ı öldürmenizi sizden kim istedi?





– Ak Parti, Ak Parti istedi. İzmir’den önemli siyasetçiler.





Eğer Kurtuluş’un dedikleri doğruysa bir egemen devlet, uluslararası tanınan üst düzey profilli bir düşmanını kiralık katil aracılığıyla ortadan kaldırmak istedi; öyle bir devlet ki bu mafya lideri ile bir zamanlar ortak çalışmışlar.





– Peki siz burada hapiste öldürülmekten mi korkuyorsunuz?





– Olabilir. Türkiye çok şey yapabilir. Bizi burada hapiste öldürtebilir. Bir gün araçta gardiyanlardan biri bana telefonunu gösterip otomatik Türkçe çeviriyi dinletti. Diğer mahkumlar da dinliyordu ama bir şey anlamadılar. Ama biz anladık: “SİZ BURADA ÖLDÜRÜLECEKSİNİZ” diyordu.