Samanyolu Haber /Ekonomi / Rahmi Koç'tan misafirlerine "test" şartı /26 Ağustos 2020 13:54

Rahmi Koç'tan misafirlerine "test" şartı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yaz dostları ile bir araya gelen Koç Holding Şeref Başkanı Rahm Koç bu sene misafirlerinden Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmalarını istedi.

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Rahmi Koç'un her yıl Bodrum Divan Palmira’da verdiği geleneksel yaz davetine katılacak tüm misafirlerden Koç ailesine ait Amerikan Hastanesi’nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmaları istendi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un dostlarına gönderdiği davet mektubunda, davete gelmeden önce Amerikan Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmalarını rica ettiği belirtiliyor. Test yaptırmadan gelen bazı misafirler ise otele alınmadı.

9 Ekim 1930'da doğan Rahmi Koç'un üç oğlundan en büyüğü olan Mustafa Koç, 21 Ocak 2016'da hayatını kaybetmişti. 

Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığını ortanca oğlu Ömer Koç üstlendi. 

Küçük oğlu Ali Koç ise 2017 yılı haziran ayından beri Fenerbahçe Futbol Kulübü başkanlığı koltuğunda oturuyor.  
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