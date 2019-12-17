Rahmi Koç'un bacağı kırıldı!

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un hafta sonu bir toplantıya giderken sağ bacağı kırıldı.





Helikopter ambulans ile Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Rahmi Koç bu sabah saatlerinde ameliyata alındı.





9 YIL ÖNCE KIRILAN KEMİK!





Koç’un ameliyatının sürdüğü ve herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.





Koç'un önceki gün sağ bacağında kırılan femur kemiği (diz kapağı ile kalça arası) 11 Mart 2010'da İsviçre Alpleri'nde kayak yaptığı esnada düşmesi sonucu kırılmıştı.





Koç ailesine ait Amerikan Hastanesi'nin Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.





BÜYÜK OĞLU MUSTAFA KOÇ'U 4 YIL ÖNCE KAYBETTİ





Kaza sebebiyle önceki akşam yapılması planlanan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Takdim Töreni de iptal edildi.





9 Ekim 1930'da Ankara'da doğan Rahmi Koç, üç oğlundan (Mustafa, Ömer ve Ali) en büyüğü olan Mustafa Koç'u 21 Ocak 2016'da hayatını kaybetmişti.