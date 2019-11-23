Rahmi Turan, Erdoğan ile görüşen CHP'li ismi açıkladı!

İngiltere'nin başşehri Londra'da tedavi gören Rahmi Turan, iki gündür siyaset kulislerini hareketlendiren Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiasına açıklık getirdi.





Gazeteci Turan'ın açıklaması Sözcü gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.





“Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li” makalesine dair açıklama yapan Turan şunları söyledi: “Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum."





RAHMİ TURAN: KAYNAĞIMIN BANA SÖYLEDİĞİNE GÖRE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN İSİM İNCE İMİŞ!





Turan şöyle devam etti: "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…"