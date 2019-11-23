Samanyolu Haber /Politika / Rahmi Turan, Erdoğan ile görüşen CHP'li ismi açıkladı! /23 Kasım 2019 00:36

Rahmi Turan, Erdoğan ile görüşen CHP'li ismi açıkladı!

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın iki gün önce yayımladığı makale Ankara'yı hareketlendirdi Söz konusu iddiada Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) üst düzey bir ismin Saray'a çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddiası yer alıyordu. Turan makalesinde ismini mahfuz tuttuğu ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

İngiltere'nin başşehri Londra'da tedavi gören Rahmi Turan, iki gündür siyaset kulislerini hareketlendiren Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiasına açıklık getirdi. 

Gazeteci Turan'ın açıklaması Sözcü gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.

“Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li” makalesine dair açıklama yapan Turan şunları söyledi: “Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim… O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi sizin aracılığınızla açıklamak istiyorum."

RAHMİ TURAN: KAYNAĞIMIN BANA SÖYLEDİĞİNE GÖRE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN İSİM İNCE İMİŞ!

Turan şöyle devam etti: "Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rahmi Turan, Erdoğan ile görüşen CHP'li ismi açıkladı! Sonraki Haber >>

İşte o anlar...

İşte o anlar...

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

Ne ekonomisi ya!

Ne ekonomisi ya!

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

Cihangir İslam’dan kritik soru

Cihangir İslam’dan kritik soru

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".

Tutsak bebekler için

Tutsak bebekler için
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:05:48