Samanyolu Haber /Gündem / Rahmi Turan, Erdoğan ve İnce'den özür diledi /26 Kasım 2019 10:43

Rahmi Turan, Erdoğan ve İnce'den özür diledi

'Ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum. Bunu bir 'trafik kazası' gibi kabul etmek gerekiyor.'

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Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Muharrem İnce’nin Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasına ilişkin bugünkü köşesinden özür diledi.

Turan, "Bunu bir 'trafik kazası' gibi kabul etmek gerekiyor" dedi.

Sözcü yazarı Turan, siyasetin gündemine oturan ve CHP içinde sert tartışmalara neden olan Saray’daki görüşme yazısı için tüm taraflardan özür diledi.

“Haber kaynağım olan 20 yıllık gazeteci arka­daşıma (Talat Atilla) güvenerek kulis bilgisi niteliğinde yazdığım yorum-ha­berle Türkiye’nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için son derece üzgünüm” diyen Turan, “Doğru olmadığı anlaşılan haberde adı geçen: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan, CHP eski Yalova milletvekili ve Cumhur­başkanı adayı Muhar­rem İnce’den, ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür dili­yorum” ifadelerini kullandı.
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