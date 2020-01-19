Samanyolu Haber /Gündem / Rahşan Ecevit'e son görev /19 Ocak 2020 21:11

Rahşan Ecevit'e son görev

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucu genel başkanı, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit bugün toprağa verildi.

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Çoklu organ yetmezliği sebebiyle 17 Ocak Cuma günü hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in cenazesi öğle saatlerinde Ankara Kocatepe Camii'ne getirildi. Törene siyaset camiası başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.

Rahşan Ecevit’in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden de toprak gönderildiği belirtildi.

DEVLET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Rahşan Ecevit, Kocatepe Camii’nde öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucu genel başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit 17 Ocak Cuma akşamı tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 97 yaşında hayatın kaybetmişti.

Rahşan Ecevit’in devlet mezarlığında eşi Bülent Ecevit’in yanına defnedilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil edilen siyasi partiler ortak girişimle kanuni düzenleme yapmıştı.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

1923 yılında Bursa'da dünyaya gelen Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra DSP ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanı. 

1980 darbesinin akabinde Bülent Ecevit’e siyaset yasağı getirilince DSP'yi kuran Ecevit, partinin ilk genel başkanı oldu. 

Eşinin yasağı kalkınca genel başkanlığı ona bıraksa siyaset sahnesine önemli rol oynamaya devam etti.

Kurucusu olduğu DSP'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2'nci genel başkanlığına seçilmişti.
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