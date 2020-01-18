Samanyolu Haber /Gündem / Rahşan Ecevit'in nereye defnedileceği belli oldu /18 Ocak 2020 13:17

Rahşan Ecevit'in nereye defnedileceği belli oldu

Hayatını kaybeden, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in nereye defnedileceği belli oldu.

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Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in cenaze töreni belli oldu. Ecevit, yarın devlet mezarlığında Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek. Rahşan Ecevit, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetmişti.

“BÜLENT ECEVİT'İN YANINA DEFNEDİLMEK İSTERDİ”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rahşan Ecevit'in yanına defnedilmeyi istediğini söyledi. Aksakal, “Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit bir sevgi timsaliydi. Türk siyasetine sevgiyi aşılayan iki insandı. Toprakta da beraber yatmayı arzu ederlerdi. Bülent Ecevit rahmetli olduğunda özel bir mezar yeri hazırlanmıştı. Ancak sayın Başbakanımızın Devlet Mezarlığı'na defnedilmesi öngörülmüştü. Biz de sayın Cumhurbaşkanımıza Rahşan Ecevit'in bu son arzusunu ilettik. Aynı yerde yatabilmeleri için kendilerinden önemle destek bekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır. Bu bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Eğer uygun görülürse ki uygun görülmesini arzu ediyoruz” diye konuşmuştu.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
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