Samanyolu Haber /Dünya / Raiffeisenbank’dan Rusya’ya şok karar! /16 Ağustos 2024 12:12

Raiffeisenbank’dan Rusya’ya şok karar!

Rusya’da faaliyet yapan Avrupa kaynaklı son banka Raiffeisenbank, bireyler ve şirketler için yabancı para cinsinden para transferlerini durduracak.

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Bu karar, özellikle Rusya ile uluslararası ticaret yapan işletmeler ve döviz transferlerine bağımlı olan Rus vatandaşları için önemli sonuçlar doğuracak. Banka, yalnızca ruble cinsinden sınır ötesi ödemelere izin verecek.

Bu kısıtlama, Raiffeisenbank’ı kontrol eden Raiffeisen Bank International’ın (RBI), Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatlarına uyarak aldığı bir karar olacak.

RBI, Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiği için Batılı düzenleyicilerin baskısı altındaydı ve ECB’nin talimatı doğrultusunda kredi portföyünü küçültmesi gerekiyordu. Bu durum, Raiffeisenbank’ın uluslararası ödemelerdeki rolünü de etkilemiş oldu.

Raiffeisenbank, son yıllarda yaptırımlar altında kalan diğer Rus bankalarına kıyasla uluslararası ödemelerde kritik bir rol oynuyordu. Ancak bu yeni kısıtlamalar, özellikle ihracat ve ithalat operasyonlarını karmaşıklaştıracak.

İşletmeler için alternatif ödeme kanalları bulmak zorunlu hale gelecek, ancak bu süreç maliyetli ve zaman alıcı olabilir.
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