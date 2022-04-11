Rakamlarla KHK'lı dramı: Beraat ve takipsizlik alanlar bile göreve iade edilmiyor

OHAL Komisyonu’na başvurulardan yalnız yüzde 1’i için iade kararı verildiğini açıklayan Karaca, “OHAL Komisyonu’nda yüzde 85,6’sı ret kararı almış. Yüzde 1,1’i iade kararı almış. Yüzde 12,6’sının da hala OHAL Komisyonu’ndaki başvurusu incelemede görünüyor. Ret kararı alanların büyük çoğunluğu takipsizlik, beraat almış ya da hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış. Yani yargının kararını idari makam ‘Ben kabul etmiyorum’ diyerek ikinci bir defa acımasızca bir karar ile hüküm vermiş.” dedi.







CHP’nin ‘KHK Mağdurları ile Buluşuyoruz’ toplantılarının sonuncusu, Ankara’daki Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı. Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın ile CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl ve Yıldırım Kaya, KHK mağdurlarının sorunlarını dinledi.





Gülizar Biçer Karaca, 50 ildeki KHK’lılar ile toplantılarda bir araya geldiklerini hatırlattı, 15 bin 843 kişiyle yaptıkları yaptıkları anketin sonuçlarını ilk kez paylaştı. Gülizar Biçer Karaca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:





KHK’LILARIN YÜZDE 7’Sİ BOŞANMIŞ





İhraç edilenlerin yüzde 7’si boşanmış, yüzde 83,5 ‘karnını doyuracak gelire sahip değilim’ diyor. Yüzde 95,6’sı ya ‘hiç’ ya da ‘çok az ekonomik imkana sahibim’ diyor. Yani çok ciddi bir gelir yoksunluğu ile karşı karşıya kalmış.





800’ÜN ÜZERİNDE KHK’LI BİLMEDİĞİ İŞİ YAPARKEN CAN VERDİ





100’ün üzerinde KHK’lı, hak ihlallerine dayanamayarak yaşam hakkından vazgeçmiş. 800’ün üzerinde KHK’lı, yaşadığı üzüntü ve strese dayalı ya da hiç tanımadığı -hekimlik yapmış, üniversite bilim insanlığı yapmış, uzay mühendisliği yapmış, TÜBİTAK’ta çalışmış ama ailesini ve kendi karnını doyurmak için- inşaat benzeri bilmediği alanlarda ekmek parasını kazanırken geçirdiği iş kazasında vefat etmiş.





KHK’LILARIN YÜZDE 74’Ü MUHBİR YAPILMAK İSTENMİŞ





OHAL Komisyonu’nda yüzde 85,6’sı ret kararı almış. Yüzde 1,1’i iade kararı almış. Yüzde 12,6’sının da hala OHAL Komisyonu’ndaki başvurusu incelemede görünüyor. Ret kararı alanların büyük çoğunluğu takipsizlik, beraat almış ya da hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış. Yani yargının kararını idari makam ‘Ben kabul etmiyorum’ diyerek ikinci bir defa acımasızca bir karar ile hüküm vermiş. Yaşadıkları süreçte ‘Etkinlik pişmanlıktan faydalan, isimler ver, seni bırakalım’ diye baskı gören, yüzde 74,72. Yani sizleri muhbir kılmaya kalkmışlar.”





TAKİPSİZLİK ALANLARI VE BERAAT EDENLERİ 1 AY İÇİNDE GÖREVE İADE EDECEĞİZ





Haklarında dava açılmamış, takipsizlik kararı verilmiş, beraat edip kararları kesinleşmişse onları görevlerine bir ay içinde iade edeceğiz. Barış Akademisyenlerini Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda görevlerine iade edeceğiz.





MÜNİR KORKMAZ: GÜLMEYİ UNUTTUK





Programda KHK Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz da konutu. Korkmaz, “Gülmeyi unuttuk ama ben inadına gülüyorum. KHK’lar gidecek ve biz işimize geri döneceğiz. Bin 125 arkadaşımız hastalanarak veya başka işlerde çalıştığı için yaşamını kaybetti. 100 kişi intihar etti.” ifadelerini kullandı.





HACER KARAŞAL: ACİLEN BUNLARLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YAPILMALI





Olmayan ankesörlü telefon nedeniyle ihraç edilen KHK’lı Üsteğmen Recep Karaşal’ın eşi Hacer Anlı Karaşal da programda kısa bir konuşma yaptı. Karaşal, eşi gözaltına alındıktan sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle karnındaki bebeğini kaybetmişti.





Uzun uğraşlar sonucu eşini cezaevinden çıkarmayı başardığını, bu süreçte bebeğini kaybettiğini anlatan Karaşal, “Şimdi sırada cezaevinde olan diğer insanlar var. Seçime 14 ay var. Cezevlerinde hasta mahpuslar, tutuklu anneler, hamile kadınlar var. Ahmet Zeki Özkan… 4 evre kanser hastası. Doktorlar bu insana 1 yıl ömür biçti. Ancak tahliye edilmiyor. Yine Aysel Tuğluk… Cezaevinde kalamaz raporuna rağmen tahliye edilmiyor. Karı koca tutuklu insanlar var. Çocukları yetimhanelerde büyüyor. Yusuf Özmen, 4. evre kanser hastası, hala tutuklu. Gazi polis memuru Bilal Konakçı… Yüzde 98 engelli ama hala tutuklu. Mehmet Emin Özkan… 26 yıldır tutuklu. Gerçek failler ortaya çıkmasına rağmen tahliye edilmiyor. Cezaevinde ölmek üzere olan insanlar var. Hasta mahpuslar var. Paramparça olmuş aileler var. Bunlarla ilgili acilen bir çalışma yapılması lazım.” ifadelerini kullandı.