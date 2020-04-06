Rakamlarla Türkiye’de corona virüsü : Bir iyi, iki kötü haber….

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, geçtiğimiz günlerde corona virüsünün Türkiye ve dünyadaki seyrinin takip edilebileceği bir siteyi hayata geçirdi. Sitede vaka, ölü ve iyileşenlerin sayısının yanı sıra ülke karşılaştırmaları da yer alıyor. Grafiklerle desteklenen site virüsün ülke ülke etkisine mercek tutuyor.





EN HIZLI TIRMANAN ÜLKE





Cumhurbaşkanlığı’nın verilerine göre tüm dünyada ilk 100 vaka sonrası corona enfekte kişi sayısı artışında Türkiye tüm ülkelerin ilerisinde yer alıyor. Sitede yer alan 100. tanı sonrası tanı-gün grafiğinde Türkiye’nin, virüsün en çok etkilediği ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İran gibi ülkelere göre enfekte hasta sayısında daha hızlı tırmandığı görülüyor. Diğer 9 ülke ile 18. gün itibarıyla rakamın kıyaslandığı grafikte Türkiye’yi sırasıyla İspanya ve ABD takip ediyor.













İLK 10’A GÖRE ÖLÜM ORANI DÜŞÜK





Dünyada en çok vaka tespit edilen 9. ülke olarak sitede yer alan Türkiye, vaka sayısı ve ölüm oranı istatistiğinde ise en çok vaka kayda geçen ilk 10 ülke arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.









Ülkelerin ölüm oranları şu şekilde:





İtalya:12.32





İngiltere: 10.20





Hollanda: 9.86





İspanya: 9.60





Fransa: 8.53





Belçika: 7.35





İran: 6.16





Çin: 4.04





İsviçre: 3.39





ABD: 2.86





Türkiye: 2.12





Almanya: 1.58

BAKAN KOCA ORANI VERMİŞTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan’daki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı kapsamlı açıklamada ölüm oranlarına değinmişti. Bakan Koca’nın 1 Nisan’daki açıklamasındaki vaka ve ölüm sayısı oranına dair kısımlar şöyleydi:

* Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölü sayımız yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu ve bunu daha da aşağı çekersek son derece önemli. Düşük olan ülkelerinde giderek sayılarının arttığını biliyoruz.

* Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşların sayısını azaltmak.

5 GÜNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

1 Nisan’dan bugüne kadar yüzde 1.58 olan ölüm oranının 2.12’ye yükselmesi dikkat çekti. Her 100 vakada kaybedilen hasta sayısı 5 günlük dilimde yaklaşık yüzde 25 artarak yüzde 2.12’ye yükseldi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 27 gün geçti. Dün 73 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 574’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 181 bin 445, toplam vaka sayısını 27 bin 69 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1381, entübe hasta sayısı 935, iyileşen vaka sayısı ise 1042 oldu.







