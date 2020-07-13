Samanyolu Haber /Ekonomi / Teknoloji devi el değiştiriyor /13 Temmuz 2020 10:53

Teknoloji devi el değiştiriyor

Yarı iletken üreticisi Analog Devices, 17 milyar dolardan fazla bedelle rakibi Maxim Integrated'i devralmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Yarı iletken üreticisi Analog Devices Inc., rakibi Maxim Integrated Products Inc.'i devralmak için görüşmeler yapıyor. 

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre 17 milyar dolarlık anlaşmanın gerçekleşmesi halinde yılın en büyük satın almalarından biri olacak.

Otomobillerden çamaşır makinelerine kadar giderek daha fazla günlük eşyanın yongalarla birleşerek internete bağlandığı bir dünyada, yarı iletken sektöründeki hareketlilik sürüyor. 

ANALOG'UN PİYASA DEĞERİ 46 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Yonga üreticileri ölçek artırıp ürün portföylerini genişletmek istiyor.

Maxim'in yarı iletkenlerinin endüstri, otomobil sektörü ve sağlık hizmetleri alanlarında kullanımı mevcut. 

1983 yılında kurulan şirketin merkezi San Jose'de (California) bulunuyor. Norwood, Massachusetts merkezli Analog'un piyasa değeri 46 milyar doların üzerinde. 

İki şirket yıllardır aralıklı olarak görüşmelerini sürdürüyor.
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