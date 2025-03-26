Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

"Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ''Emekçiler ile İftar'' programında konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı medya kuruluşları ve şirketlere karşı yaptığı boykot çağrısını eleştiren Erdoğan, "Sorumsuz boykot çağrılarıyla işçinin ekmeğiyle oynayan, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Medya kuruluşlarını, şirketleri, firmaları isim isim verip tehdit edenler kaybedecekler" dedi.Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:CHP’nin boykot listesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:"Sorumsuz boykot çağrılarıyla, tüccarın işiyle oynayan, işçinin ekmeğiyle oynayan, sanayiciyi ve girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere, prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi, onların insafına terk etmeyeceğiz. 28 Şubat’ta sermayeyi nasıl renklere ayıranlar kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını, şirketleri, firmaları, isim isim verip açıkça tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de kaybedeceklerdir.Onlar ne yaparsa yapsın, bizler, Türkiye Yüzyılı’na giden yolda büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte el ele vererek inşa edeceğiz. Ana muhalefetin başındaki zat, tüm medya gruplarını, batıya şikayet ediyor. Sen nasıl bir insansın? Başka gidecek, çalacak kapı bulamadın mı? Eğer ciddiysen, belli bir karaktere sahipsen, bu gençleri sokağa dökmek sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir."