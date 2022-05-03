Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan davulcuları bahşiş almadıkları 18 apartmanın kapılarını çaldı /03 Mayıs 2022 15:34

Ramazan davulcuları bahşiş almadıkları 18 apartmanın kapılarını çaldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bahşiş alamayan Ramazan davulcusu 2 kişi işaretledikleri 18 apartmanın kapısını çaldı. Peş peşe gelen şikâyetlerin ardından 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

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1 Mayıs’ta Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol Mahallelerinde Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arefe günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.

Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. İşaretlenen 18 kapı daha sonra çalınırken, peş peşe gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde kapıları çalan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların Ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı.

Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını’ belirttikleri öğrenildi.

2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden 'Çevreye Rahatsızlık Verme' kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.
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