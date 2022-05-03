Ramazan davulcuları bahşiş almadıkları 18 apartmanın kapılarını çaldı

1 Mayıs’ta Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol Mahallelerinde Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arefe günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.



Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. İşaretlenen 18 kapı daha sonra çalınırken, peş peşe gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Yapılan incelemelerde kapıları çalan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların Ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı.



Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını’ belirttikleri öğrenildi.



2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden 'Çevreye Rahatsızlık Verme' kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.