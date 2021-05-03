Ramazan’ın son 10 günü: Cehennem Azabından Kurtuluş

Kemal Gülen'in sunumuyla her Ramazan ekranlarımıza gelen 'İftar Zamanı' programı 21. bölümü de dopdolu. MC TV ve You Tube aracılığıyla Raindrobs TV'de yayınlanan programda Kardeşliğin, dayanışmanın görüntüleri yer alıyor















Yani Efendimiz’in hadisinde buyurduğu gibi başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan’ın “cehennem azabından kurtuluş” dilimindeyiz.





Afrika’daki ya da Dünyanın farklı ülkelerindeki fakirler için iftar sofraları kuruluyor, iftar paketleri dağıtılıyor.





Peki Hicret eden , mülteci kamplarında veya zor şartlarda yaşayan bizim kendi insanlarımızın durumu nedir?





Ömürlerinin ortasında evlerini, yurtlarını, ülkelerini terketmiş, Yunanistan gibi ülkelerde ayakta kalmaya, Ramazan’ı yaşamaya çalışan insanlırımızın kapıları çalınıp, halleri soruluyor mu?





Bugün izleyeceğimiz görüntüler Yunanistandan. Dünyanın farklı ülkelerinde yeni hayata başlayan abilerimizin, ablalarımızın, uberden, amazondan, pizzadan, deliveriden kazanıp gönderdiği yardımlar Ramazan ayında, kumanya olarak mülteci ailelere ulaşıyor ve dağıtılıyor. Kardeşliğin, dayanışmanın görüntüleri bu bölümde…