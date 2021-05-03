Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan, itikâf ayıdır /03 Mayıs 2021 15:47

Ramazan, itikâf ayıdır

Fethullah Gülen Hocaefendi çeşitli zamanlarda 'Ramazan Ayını nasıl değerlendirmeliyiz ? sorusunu dile getirirken 'itikaf ' yapmayı da tavsiyeleri arasında sayıyor.

Ramazan, itikâf ayıdır

Fethullah Gülen Hocaefendi yayınlanan son Bamteli sohbetinde 'Ramazan ayında yapılabilecekler arasında son 10 günde yapılan 'itikaf'ı da saymıştı. Son sohbetinde Hocaefendi  itikafla ilgili 'Ramazan, itikâf ayıdır; çoğu insanın bir çeşit karantinada olduğu günümüzde bunu cebr-i lütfî bir halvet/uzlet fırsatı bilmeli ve evlerimizi halis niyetlerimizle bir nevi itikâf mahalli haline getirmeliyiz.' dedi. 
Bir çok defa Ramazan ayında yapabilecekler için 'itikaf' yapmayı tavsiye eden Hocaefendi geçtiğimiz yıl ki Bamteli Sohbetinde de  geniş bir şekilde 'itikaf'ın tarifini yapmıştı ( RAHMET, ÜMİT VE BEREKET AYI RAMAZAN- 03.05.2019) 

Hocaefendi o sohbetinde  'biraz daha fazla sıkıntılara katlanarak Ramazanın son on günü , farklı şekilde değerlendirme' ifadesi ile itikafı tavsiye ediyor.  …

İşte Hocaefendi'nin o sözleri 

Bir de “itikâf” var; bu da Türkiye’de çok unutulan ibadetlerden birisi. Bunlar yapılıyor fakat büyük ölçüde kadavrası yapılıyor; işin hakikati ile yapılan şey arasında numara-drop uygunluğu yok. Bir de “itikâf” var; Ramazan’ın son on gününde, mescitlerde kalma şeklinde. Ama bugün bu ya hiç yok, ya o kadar azalmış ki, zannediyorum bunu -değil başkaları- imam da yapmıyor, müezzin de yapmıyor, Diyanet mensubu da yapmıyor, müftü efendi de yapmıyor, vaiz efendi de yapmıyor. “Oruç tutmak, yeter!” diyorlar; inşallah oruç tutuyorlardır, “Oruç tutmak, yeter!” falan diyorlar.

Evet, bir de itikâf var; tamamen o Hak dostlarının halvet hayatları gibi bir şey, itikâf. Bütün dünya ve mâfîhâdan -içindekilerden- sıyrılmak.. tamamen “görülüyor olma” mülahazasına kendini salmak; o akıntıya kendini salmak.. “Acaba görüyor olma mülahazası nasıl bir şey? Mir’ât-ı ruhuma nasıl aksedecek benim?” Hep o sevda ile koşmak… İtikâfa da böyle bakmalı!.. Orada, az yeme, az içme, hayrete varma, fânî olma, O’nu (celle celâluhu) bulma… İtikâf… Bu da biraz daha fazla sıkıntılara katlanarak, meseleyi farklı şekilde değerlendirme…
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