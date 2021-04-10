Ramazan MC EU TV'de ayrı bir anlam kazanacak

Bu Ramazan için MC EU TV’de ayrı bir heyecanla,



bambaşka bir Ramazan hazırlığı yaşanıyor.





Hem İftar Zamanı hem de sahur vaktine özel Yeniden Gecenin Bereketi program hazırlıkları, Youtube partnerleri Raindrop ve Hizmetten ekipleriyle, uzun zamandır sürdürülüyor.













Bu Ramazan’da özlem duyulan ramazanlar MC EU TV ile tekrar ekranlarımıza taşınacak.













Avusturalya’dan, Papua Yeni Gine'den, Bangladeş, Kanada, Arnavutluk'a, Endonezya’dan Romanya'ya...Dünyanın dört bir yanından Ramazan'a özel içeriklerle bizleri Ramazan'ın manevi atmosferine davet ediyor.





İlahi,naat, kaside, Kuran-ı Kerim, ezan, salavatlar, hikayeler, sohbetler, ramazan sokakları, sofraları hepsi ve daha fazlası İftar Zamanı programında olacak.









Aşina olduğunuz güzellikler yeni bir sunumla dünyanın her bir köşesinden misafir olacak evlerinize.

Avrupa’dan Afrika’dan, ve Amerika’dan yerli- yabancı misafirler, bölümler ve röportajlar olacak. Özetle dinimizin bütün insanlığı kucaklayan enginliğini, Ramazan güzelliklerinin o ülkelerde nasıl yaşandığını, belki de sizlerin gözlerinizi yaşartacak bir manzara olacak ama, bir zamanlar binbir zorluklarla atılan tohumların, serpilip büyüdüğünü izleyecek, adı sanı bilinmeyen kahramanlarca gösterilen gayretlerin, kanadı kırık oklar misali hedeflerine ulaştığına şahit olunacak.





Yeniden Gecenin Bereketi programında ise sahur vaktinde ekranlarınıza konuk olunacak.





Kur'an-ı Kerim Tilaveti, farklı ülkelerden canlı bağlantılar , her güne özel konu ve konuklar, klipler ve daha fazlası Yeniden Gecenin Bereketi programında yer alacak.





Barış Cem Kaya'nın sunacağı sahur programı her gece Hizmetten YouTube ve MC EU TV'den CANLI yayınlanacak.





Sahurlarıyla, iftarlarıyla, gün içindeki özel yayınların haricinde iftar öncesi ve sonrasındaki Ramazana özel yapımlarla,sevinç ve hüzünlerin harmanlandığı bir başka Ramazanı MC TV ekranlarında birlikte yaşayalım...





MC TV’yi Hotbirt uykusundaki frekanslarından, internet adresi olan www.mceu.tv’ den veya telefonunuza indireceğiniz App’lerden seyredebilirsiniz.



