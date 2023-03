Ramazan öncesi et fiyatına büyük zam

Kırmızı etin fiyatı bir ayda, yüzde 30 yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre, dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lirayı görürken, ortalama 175 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu 300 liraya yaklaştı. Ette yaşanan bu yükselişin nedeni bazı illerde görülen şap hastalığına bağlı olarak hayvan pazarlarının kapatılmasına bağlanırken, hastalığın henüz fiyatlara yansıyacak boyutta bir sorun yaratmadığı belirtildi.





Tarım ve Orman Bakanlığı, fahiş fiyatlara karşı, Avrupa ve Güney Amerika’dan kasaplık hayvan, Avrupa’dan ise karkas et ithal edileceğini bildirdi.





Dünya gazetesinin haberine göre; Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Ahmet Yücesan, Türkiye genelini kapsayan bir karantina olması durumunda fiyatların daha da yukarı gideceğini söyledi. Ancak şu anda böyle bir durum olmadığını kaydeden Yücesan, bölgesel olarak önlemlerin alındığını belirtti.





"İller, ilçeler hepsi seferfer"





Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da etteki fiyat artışının bazı illerde görülen şap hastalığından değil Ramazan ayının yaklaşmasından kaynaklandığını ifade etti. Yardımcı, “Şap hastalığı normalde de olan bir hastalık. Önlemi alınabilen bir hastalık. Bize de evraklar geldi. İller, ilçeler hepsi seferber. Her noktada yok. Belli noktalarda var. Ama hastalığın aşısı var. Artık o kadar önemli bir hastalık değil” dedi. Yardımcı, fiyatlardaki yükselişin hastalıkla ilgili olmadığını vurguladı.





Yardımcı’nın değerlendirmesine göre et fiyatlarına geçen Ramazan ayında zam yapılmadı. Ancak bu yıl artan girdi maliyetleri nedeniyle artışlar kaçınılmaz oldu.