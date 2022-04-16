Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan'da kas kaybını önlemenin yolları /16 Nisan 2022 15:53

Ramazan'da kas kaybını önlemenin yolları

Ramazan ayında uzayan açlık nedeniyle vücudun enerji sistemlerini koruma yoluna gittiğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Metabolizma hızında yavaşlama olur. Yapılan egzersizlerle metabolizma hızını artırılıp, uzun süren açlığa bağlı oluşabilecek kas kayıpları önlenebilir” diye konuştu

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Ramazan ayında sağlıklı beslenme ile beraber, düzenli egzersiz yapmak da önemli. Egzersizin daha sağlıklı olmayı, zinde hissetmeyi sağladığını ve sindirimi kolaylaştırdığını belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hatice Kübra Aşık, “Egzersiz ile amacımız eklem hareketlerini sağlarken kaslarımızı da güçlendirmek olup bunlarla beraber solunumu ve dolaşım da destekleneceği için kas iskelet sistem şikayetlerini azaltmaktır” dedi.

"EGZERSİZLER KİŞİYE GÖRE DÜZENLENMELİ"
“Ramazan ayında beslenme düzenindeki değişiklikler nedeniyle egzersizlerde kişiye göre düzenlemeler yapılmalıdır” diyen Dr. Aşık, “Ramazan öncesi spor yapmayanlar ve spora yeni başlayacak olanlar orta, düşük şiddet ve yoğunluklu sporlar ile başlayabilir, bunlar yürüyüş, pilates ve yoga gibi olup kalp hızını artırmayacak yoğunlukta yapılan aerobik egzersizlerdendir” ifadelerini kullandı.

"DÜZENLİ SPOR YAPANLAR SPORA DEVAM EDEBİLİR"
Düzenli spor yapanların oruçlu olduklarında da spora devam edebileceğine değinen Dr. Aşık, “Ancak yaptıkları egzersiz programının dinlenme sürelerini artırıp, dirençli egzersizlerde ise ağırlık miktarını azaltarak egzersizlerini yapmaları gerekir çünkü oruçlu iken ağır sporlar yapmak vücut dengelerini bozabilir. Egzersiz sonrası da hafif besinler ile beraber yeterli miktarda sıvı tüketilmelidir. Beslenmede ise karbonhidratlar ve kasların korunmasını desteklemeye yardımcı proteinden zengin beslenmeye önem verilmelidir” dedi.

"SPOR YAPMAK İÇİN İFTARDAN 1-2 SAAT SONRASINI BEKLEYİN"
Egzersizlerin iftar sonrası yapıldığı takdirde sindirimi kolay besinler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Aşık, “Ayrıca metabolizmayı dengelemek ve sindirim sürecinin tamamlanmasını beklemek adına ve de iftar öncesi vücudun susuz kalmasına bağlı yorgunluk hissi fazla olacağı için spor yapmak için iftardan 1-2 saat sonrasını beklemek sağlıklı olur. Bu şekilde Ramazan ayı boyunca yapılacak egzersizlerde amaç kas kaybı yaşamadan süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak olmalıdır” şeklinde konuştu.
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