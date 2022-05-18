Samanyolu Haber /Gündem / Ramazan'da toplu iftar yapmak suçundan(!) 13 kız öğrenciye gözaltı /18 Mayıs 2022 14:46

Ramazan'da toplu iftar yapmak suçundan(!) 13 kız öğrenciye gözaltı

Antalya Başsavcılığı’nın talimatıyla Akdeniz Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde okuyan 13 kız öğrenci 2 gün önce gözaltına alındı. Öğrencilere yöneltilen suçlama Ramazan ayında birlikte iftar yapmak.

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Antalya Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Antalya Başsavcılığının talimatı üzerine Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan 13 kız öğrenciyi Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla gözaltına aldı.

Bold'dan Abdurrahman Büyükkeskin'in haberine göre Antalya TEM’de tutulan 13 kız öğrenciye savcılık kararıyla 24 saat avukatla görüşme yasağı getirildiği belirtildi. Kız öğrencilere, toplu pikniğe gitmek, Ramazan’da iftara katılmak ve üniversite kantininde bir araya gelmek gibi suçlamaların yöneltildiği öğrenildi.

“HUKUKSUZ BİR CADI AVI”
Antalya Evrensel Değerler Platformu (EDEP) Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu, üniversitesi öğrencilerinin vize ve finallerin olduğu bir dönemde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının utanç verici olduğunu söyledi. Avukat Gündoğdu, “Üniversite öğrencilerinin pikniğe gitmesi, üniversitesi kantininde bir aya gelip muhabbet etmesi ve Ramazan ayında birinin evinde iftara katılması ne zamanda bu yana terör faaliyeti oldu? Tamamen hukuksuz ve siyasi iradeye yaranma amaçlı bir cadı avıdır. Hukuki bir yanı yoktur.” diye konuştu.
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